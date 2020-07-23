Межбанк: останется ли рынок лояльным к гривне

Эта неделя на валютном рынке проходит достаточно нестандартно для обычного завершения месяца.

С одной стороны, пока особо не сыграли против гривны поступления возмещений НДС экспортерам. Только за вторник-среду государство перечислило им порядка 4,7 млрд гривен, но пока эти средства не снизили желания экспортеров по продаже валюты на межбанке, хотя обычно именно так и происходит. Сегодня государство продолжит расчеты по возмещению НДС и это может уже отразиться на поведении продавцов валюты.

С другой стороны, пока особо не сработал еще и фактор приближения отчетной даты. Активность клиентов на межбанке постепенно растет, но это не сравнить с прошлыми месяцами. Видимо отражаются последствия коронавирусного карантина и общего застоя в экономике, а также частично еще и период летних отпусков. Деловая активность низкая, что нехарактерно для последних дней месяца.

Не особо заметны и нерезиденты. Они продолжают свои операции по покупке валюты и выходу из гривневых ОВГЗ, но судя по всему, несколько успокоились и делают это совсем небольшими порциями, выжидая минимальных котировок в течение дня. И такой тактикой снижают возможности по раскачке рынка спекулянтами. НБУ вчера снова выходил во второй половине дня на торги с выкупом излишка предложения и купил порядка $20 млн по 27,63 гривен. Регулятор тоже делает это, не спеша и дожидаясь проседания котировок.

В целом, благодаря низкой активности рынка даже в период завершения месяца, межбанк остается достаточно лояльным к гривне. А при таком поведении участников торгов спекулянтам остается лишь формат работы “в две стороны” и игра на разнице наличного и безналичного курсов. Особенно по евро, где ралли по паре евро/доллар на международных рынках продолжается и это существенно отражается на котировках евро относительно гривны как на украинском межбанке, так и на ценниках обменников.

Тем не менее, несмотря на низкую активность бизнеса и населения, в четверг приближение конца месяца будет основным драйвером для всех участников торгов.

Как и вчера, курсовой тренд в течение дня будет полностью зависеть от поведения и задач крупных игроков. А последние выплаты возмещений НДС экспортерам (за два дня порядка 4,7 млрд гривен) все же начнут влиять на поведение продавцов валюты и сократят их желание ее продавать по любой цене. Противостояние курсовых интересов крупных продавцов и покупателей на фоне предстоящего завершения отчетного периода продолжится.

Нерезиденты будут периодически появляться на торгах с выкупом валюты, но только в моменты наиболее низких уровней котировок в течение дня. Спешить иностранцы не будут, что частично снизит возможности спекулянтов по раскачке межбанка.

Дополнительным заработком для спекулянтов будет продолжение игры по курсу евро, как на внешних рынках, где кросс-курс пары евро/доллар уверенно идет к цели в 1,18 доллара за евро, так и на украинском межбанке, где котировки евровалюты также поднимаются к общей цели в 32,50-33 гривны за евро.

При перекосах спроса и предложения по валюте сегодня на межбанке, мы увидим НБУ с очередной интервенцией для сглаживания курсовых колебаний.

Котировки межбанка по прогнозу Finance.ua, на 30 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,52 – 27,80 гривен, евро – коридор 32,19 – 32,78 гривен.

По нашим прогнозам, объемы операций на торгах составят порядка $195-230 млн при заключении до 490-630 сделок.

На наличном рынке курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,40- 27,90 гривен, евро – коридор 31,75 – 32,80 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,62 / 27,64

евро – 32,47 / 32,49

российский рубль – 0,3813 / 0,3818

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua