Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине произошли существенные изменения в правилах начисления и выплаты государственной социальной помощи. 22 июля было принято постановление Кабинета министров №632, которым утвержден новый порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи, а также внесены изменения в другие нормативные акты, касающиеся государственной соцпомощи.
В новый Порядок добавлены такие пункты, как пожизненное денежное содержание судей в отставке и денежные переводы из-за границы. Также появился пункт “другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, которые задекларированы лицом”.
В то же время из этого перечня исключены доходы от предпринимательства и доходы самозанятых лиц. Теперь для физлиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, независимо от суммы полученных ими фактических заработков при решении вопроса о соцпомощи будет учитываться такой размер доходов:
В новый Порядок внесены уточнения, которые будут действовать во время карантина, связанного с COVID-19. Так, для тех, кто получает пособие по безработице, в качестве дохода будет насчитан размер этого пособия без учета зарплаты, которую человек получал до увольнения. А если увольнение произошло по инициативе или по вине работника, кроме пособия будут учитывать еще и половину минимальной зарплаты.
“Тунеядцам” насчитают несуществующие доходы.
Как отмечают в Минсоцполитики, ряд положений нового постановления Кабмина ставят целью “стимулировать выход из состояния бедности” малообеспеченные семьи, в составе которых есть трудоспособные, но не работающие люди. Для таких людей, в частности, будет насчитываться доход в размере 0,5 минимальной зарплаты, а это значит, и размер социальной помощи (если таковую начислят) будет меньше.
Кроме того, государственная социальная помощь семьям с детьми не будет назначаться, если в составе их семьи есть трудоспособные люди, которые в период учета доходов не работали, не учились и не были зарегистрированы в центре занятости. Если же для “тунеядства” есть причины (например, человек смотрит за ребенком младше 3 лет или нуждающимся в постоянном присмотре, ухаживает за престарелым родственником и т. д.) – отказа в начислении госпомощи не должно быть.
Также не будет назначаться помощь одиноким матерям, если в составе их семьи есть такие трудоспособные, но не работающие люди. И наоборот: если такой неработающий человек трудоустроится самостоятельно, при начислении пособия ему засчитают только половину дохода. А значит, социальная помощь может увеличиться.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Деньги вместо беби-боксов: эксперт объяснил, что государству выгоднееВчера, 17:22 - 2784 3
Какой реально должна быть пенсия и средняя зарплата в Украине, чтобы людям хватало на жизнь - мнение ЛазебнойВчера, 12:34 - 11661 3
"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жильяВчера, 13:34 - 3891 2
Что делать, если раскрыты данные платежной карты3 ч. назад - 831 1
Украинцам пересчитают пенсии: суммы на три года впередОколо часа назад - 1669 1
Какой реально должна быть пенсия и средняя зарплата в Украине, чтобы людям хватало на жизнь - мнение ЛазебнойВчера, 12:34 - 11661 3
"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жильяВчера, 13:34 - 3891 2
На рынке труда Польши активизировались мошеннические схемы относительно украинцев: топ-5 схемВчера, 14:03 - 3607
Деньги вместо беби-боксов: эксперт объяснил, что государству выгоднееВчера, 17:22 - 2784 3
В правительстве рассказали, почему половина денег из "коронавирусного" фонда ушла на "Большую стройку" ЗеленскогоВчера, 15:52 - 1770 1
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полетПозавчера, 14:58 - 288
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 373
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 580
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2233
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1154 2