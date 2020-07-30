Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят

В Украине произошли существенные изменения в правилах начисления и выплаты государственной социальной помощи. 22 июля было принято постановление Кабинета министров №632, которым утвержден новый порядок расчета среднемесячного совокупного дохода семьи, а также внесены изменения в другие нормативные акты, касающиеся государственной соцпомощи.

В новый Порядок добавлены такие пункты, как пожизненное денежное содержание судей в отставке и денежные переводы из-за границы. Также появился пункт “другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, которые задекларированы лицом”.

В то же время из этого перечня исключены доходы от предпринимательства и доходы самозанятых лиц. Теперь для физлиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, независимо от суммы полученных ими фактических заработков при решении вопроса о соцпомощи будет учитываться такой размер доходов:

для налогоплательщиков первой группы – один размер минимальной зарплаты;

для налогоплательщиков второй группы – две минимальные зарплаты;

для единоналожников третьей группы – три “минималки”.

В новый Порядок внесены уточнения, которые будут действовать во время карантина, связанного с COVID-19. Так, для тех, кто получает пособие по безработице, в качестве дохода будет насчитан размер этого пособия без учета зарплаты, которую человек получал до увольнения. А если увольнение произошло по инициативе или по вине работника, кроме пособия будут учитывать еще и половину минимальной зарплаты.

“Тунеядцам” насчитают несуществующие доходы.

Как отмечают в Минсоцполитики, ряд положений нового постановления Кабмина ставят целью “стимулировать выход из состояния бедности” малообеспеченные семьи, в составе которых есть трудоспособные, но не работающие люди. Для таких людей, в частности, будет насчитываться доход в размере 0,5 минимальной зарплаты, а это значит, и размер социальной помощи (если таковую начислят) будет меньше.

Кроме того, государственная социальная помощь семьям с детьми не будет назначаться, если в составе их семьи есть трудоспособные люди, которые в период учета доходов не работали, не учились и не были зарегистрированы в центре занятости. Если же для “тунеядства” есть причины (например, человек смотрит за ребенком младше 3 лет или нуждающимся в постоянном присмотре, ухаживает за престарелым родственником и т. д.) – отказа в начислении госпомощи не должно быть.

Также не будет назначаться помощь одиноким матерям, если в составе их семьи есть такие трудоспособные, но не работающие люди. И наоборот: если такой неработающий человек трудоустроится самостоятельно, при начислении пособия ему засчитают только половину дохода. А значит, социальная помощь может увеличиться.