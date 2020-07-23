Газсбыты предупредили о возможных проблемах с поставками газа с 1 августа

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Газсбыты считают, что предпосылок для снижения цены на газ нет, а 1 августа могут быть проблемы с газом, если НАК Нафтогаз не выставит его на продажу. Об этом рассказал директор Харьковгазсбыта Павел Тындик на форуме Energy Club – Ukrainian Gas Open.
Он объяснил, что с 1 августа НАК Нафтогаз не обязан продавать свой газ, большая часть которого добывается в Украине, поставщикам со спецобязательствами (ПСО-поставщикам), которые гарантируют бесперебойность снабжения газом населения в каждой области (газсбыты), одним из которых и является Харьковгазсбыт. И в том случае, если этот газ не будет выставлен на продажу, могут быть проблемы со снабжением.
“С 1 августа… НАК не обязан предлагать природный газ поставщикам со специальными обязанностями и, соответственно, возможна проблема с ресурсом природного газа в случае, если газ внутренней добычи не будет выставлен на продажу, как это предусматривалось постановлением Кабмина. Кроме того, непонятно, каким образом будет устанавливаться цена. Если мы говорим о рыночной цене, то она может быть как ниже, так и выше. Предпосылок для того, чтобы она была ниже, сегодня, к сожалению, нет”, – считает Павел Тындик.
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