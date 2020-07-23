Konami выпустила собственные компьютеры

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Подразделение Konami, отвечающее за знаменитые машины для игр, выходит на новый рынок: компьютерные игры. Японская торговая сеть PC Watch сообщает, что у компании есть три модели настольных компьютеров, которые в настоящее время доступны для предварительного заказа, а поставки начнутся в сентябре этого года.
Продуктовая линейка Arespear управляется Konami Amusements, которая также занимается аркадными системами и интересами компании в области спорта. Модели варьируются от 184 000 иен (примерно 1750 долларов США) до 338 800 иен (3 205 долларов) в зависимости от характеристик. Arespear C300 – недорогая модель с процессором i5-9400F, GTX 1650, 8 ГБ памяти DDR4-2666 и 512 ГБ SSD. Arespear C700 и C700 + имеют гораздо лучшие характеристики: i7-9700 с водяным охлаждением, память RTX 2070 Super и 16 ГБ памяти DDR4-2666.
Эти модели содержат тот же SSD-накопитель PCIe M.2 емкостью 512 ГБ, что и C300, но также оснащены жестким диском емкостью 1 ТБ. Разница между C700 и C700 + в основном косметическая: вы получаете освещение RGB и оконный футляр за дополнительные 22 000 иен (около 210 долларов). Все модели имеют дискретную звуковую карту в виде Asus Xonar AE.
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