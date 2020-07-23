Шмыгаль рассказал, как будет расти минималка в ближайшие годы

Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн, а в 2023-м возрастет до свыше 7 тысяч грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

“Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили – 6 тыс. В начале года, 6500 – во втором полугодии. В 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7200 грн”, – отметил премьер.

Он также отметил, что это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

Рост средней зарплаты (до вычета налогов) ожидается таким: в 2021 году – 13 362 грн; в 2022 году – 15 414 грн; в 2023 – 17 169 грн.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров повысить уровень минимальной заработной платы в Украине. Предварительный график, по которому планировали повышать минимальную зарплату: с 1 сентября 2020 года – будет увеличена до 5 тыс. грн; с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн; с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.

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