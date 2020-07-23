Шмыгаль рассказал, как будет расти минималка в ближайшие годы

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Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн, а в 2023-м возрастет до свыше 7 тысяч грн.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
“Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили – 6 тыс. В начале года, 6500 – во втором полугодии. В 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7200 грн”, – отметил премьер.
Он также отметил, что это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики.
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