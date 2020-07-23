В рейтинге Doing Business-2021 Украина может подняться минимум на 10 позиций – Шмыгаль

Кабмин ожидает, что в 2021 году Украина в рейтинге Doing Business может подняться минимум на 10 позиций.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Важно продолжить шаги на улучшение бизнес-климата в Украине. Мы ожидаем, что уже в 2021 году в рейтинге Doing Business Украина может подняться минимум на 10 позиций, а амбициозная цель – на 20 ступенек, для того чтобы мы действительно на практике получили облегчение условий ведения бизнеса», – сказал премьер.

Украина, по предварительным подсчетам, может улучшить свои позиции и подняться на 10-20 ступенек в рейтинге Doing Business 2021 от Всемирного банка, который характеризует легкость ведения бизнеса в стране, заявили в Минэкономики.

Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства – вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

Предыдущее правительство Гончарука имело целью попадание Украины в топ-10 Doing business в течение трех лет.

Также бывшие руководители Минэкономики заявляли, что больше всего концентрируют силы на присоединении к электросетям, легкости регистрации бизнеса, регистрации собственности и защите миноритарных инвесторов для попадания Украины в топ-30 стран по версии Doing Business.

Украина заняла 64-ю строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

В 2019 году Украина занимала 71 место в рейтинге Doing Business. За 2014-2018 годы Украина поднялась в рейтинге на 24 позиции.