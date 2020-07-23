Lamborghini выпустил 10 000-й кроссовер Urus (фото)

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Компания Lamborghini выпустила 10 000-й кроссовер Urus. Юбилейный автомобиль, с цветом кузова черный матовый Nero Noctis, получил покупатель из России.
Юбилейный Lamborghini Urus оснащается пакетом из углеволокна. У него двухцветный черно-оранжевый салон.
Серийное производство кроссоверов Urus началось в 2018 году. Тогда мало кто верил, что производитель суперкаров сможет создать достойный кроссовер, и они ошиблись.
Urus получился отличным. Его продажи сейчас составляют более половины всех продаж компании Lamborghini. До 100 км/ч он разгоняется всего за 3,2 секунды при максимальной скорости 305 км/ч. Это один из самых быстрых кроссоверов в мире.
В 2020 году уже продали более 3000 кроссоверов Urus. Неплохой показатель, учитывая очень высокую стоимость этой машины и пандемию коронавируса.
Urus сейчас занимает третье место среди бестселлеров компании Lamborghini. Итальянский автогигант с 2003 по 2013 год выпустил 10 574 суперкара Gallardo, а с 2014 года и по настоящий момент – 14 022 суперкара Huracán.
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