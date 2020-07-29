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Samsung готовит фитнес-трекер с системой отслеживания взгляда

Samsung готовит фитнес-трекер с системой отслеживания взгляда

Компания Samsung запатентовала интересную разработку – это футуристический носимый девайс, напоминающий микс фитнес-трекера и смартфона.

Идея уже зарегистрирована в Управлении США по патентам и торговым маркам (USPTO).

Как сказано в документе, этот девайс имеет вид широкого браслета, который нужно носить на запястье. Новинка будет иметь гибкий дисплей, который теоретически сможет охватывать всю наружную поверхность корпуса.

Главной особенностью разработки является система отслеживания взгляда пользователя. Устройство сможет определять, на какую часть гибкого экрана смотрит владелец, и динамически оптимизировать интерфейс, выводить те или иные элементы управления.


Изображение: USPTO

Также устройство анализирует взгляд пользователя и может активировать нужную область дисплея. Это позволит экономить заряд аккумулятора и продолжать время автономной работы.

Пока непонятно, планирует ли Samsung создавать коммерческий гаджет, ведь есть большая вероятность, что патент так и останется на бумаге.

По материалам Телеканал 24
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