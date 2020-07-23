Зарплата в июне 2020 года в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в июне 2020 года составила 12 445 грн. По сравнению с маем 2020 года средний уровень оплаты труда увеличился на 5,0%, а по сравнению с июнем 2019 года – уменьшился на 0,3%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 4,4%, по сравнению с июнем 2019 года – снизилась на 3,8%.

Номинальная зарплата в июне 2020 года превышала средний показатель по Украине (11 579 грн) на 7,5%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в июне был в Киеве – 16 393 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 9504 грн).

По уровню средней заработной платы в июне 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности оказались работники машиностроения (18 377 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата также работников металлургического комплекса (17 121 грн), сферы государственного управления (15 427 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14 031 грн), угольной промышленности (14 014 грн), финансовой и страховой деятельности (13 486 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13 188 грн).

От 9,1 до 12,1 тыс. грн составила средняя зарплата работников торговли (12 072 грн), строительства (11 664 грн), транспорта (11 553 грн), пищевой промышленности (11 140 грн), легкой промышленности (10 425 грн), образования (9894 грн), сельского хозяйства (9143 грн).

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе здравоохранения и оказания социальной помощи (8074 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июля 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 661,9 млн.грн, или 21,0% всех долгов по ее выплате в Украине (3146,4 млн. грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 14,8% фонда оплаты труда, начисленного за июнь (в среднем по Украине – 3,6%).

В течение июня 2020 года сумма долга по зарплате уменьшилась на 4,2 млн. грн, или на 0,6%, по сравнению с 1 января 2020 года – увеличилась на 96,4 млн. грн, или на 17,0%.