Правительство решило погасить задолженность по выплате субсидий и льгот

Кабинет министров определил порядок погашения задолженности бюджета по выплате за жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Долги образовались по состоянию на 1 января 2020 года.

Постановление “Вопрос погашения задолженности за предоставленные льготы и жилищные субсидии населению” одобрено на заседании правительства 29 июля.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, до 2020 года льготы и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлялись исполнителями услуг путем уменьшения платы за услуги с последующим возмещением соответствующих расходов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

В связи с изменениями в законодательстве в 2020 году льготы и жилищные субсидии предоставляются гражданам в денежной форме и финансируются за счет средств государственного бюджета, главным распорядителем которых определено Министерство социальной политики Украины.

Однако в государственном бюджете Украины на 2020 год нет отдельной бюджетной программы для погашения зарегистрированной в органах Казначейства кредиторской задолженности за предоставленные населению жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая осталась непогашенной по состоянию на 1 января 2020 года.

“Проектом акта предусмотрено введение механизма погашения перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг задолженности местных бюджетов по льготам и жилищными субсидиями за счет средств бюджетной программы “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за первый квартал 2020 года. Продукты питания и расходы на жилье занимают больше половины расходов.

Уровень расчетов за коммунальные услуги без газа и электроэнергии за I квартал этого года составляет 87,2%, что на 10% выше аналогичного периода 2019 года.

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