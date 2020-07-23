Правительство решило погасить задолженность по выплате субсидий и льгот

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Кабинет министров определил порядок погашения задолженности бюджета по выплате за жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Долги образовались по состоянию на 1 января 2020 года.
Постановление “Вопрос погашения задолженности за предоставленные льготы и жилищные субсидии населению” одобрено на заседании правительства 29 июля.
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, до 2020 года льготы и субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлялись исполнителями услуг путем уменьшения платы за услуги с последующим возмещением соответствующих расходов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.
В связи с изменениями в законодательстве в 2020 году льготы и жилищные субсидии предоставляются гражданам в денежной форме и финансируются за счет средств государственного бюджета, главным распорядителем которых определено Министерство социальной политики Украины.
Однако в государственном бюджете Украины на 2020 год нет отдельной бюджетной программы для погашения зарегистрированной в органах Казначейства кредиторской задолженности за предоставленные населению жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая осталась непогашенной по состоянию на 1 января 2020 года.
“Проектом акта предусмотрено введение механизма погашения перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг задолженности местных бюджетов по льготам и жилищными субсидиями за счет средств бюджетной программы “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам”, – говорится в документе.
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