Госгеонадр выдала два разрешения на добычу янтаря

Государственная служба геологии и недр Украины приняла решение о выдаче двух специальных разрешений на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе по опытно-промышленной разработке янтаря в Ровенской области, – сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующие приказы были подписаны 24 июня 2020 года. Приказом №244 выдано специальное разрешение на участок «Виры» в Сарненском районе Ровенской области. Его получило ООО «Звезда Ровенщины».

Приказом №245 выдано специальное разрешение на участок «Чудель» в Сарненском районе Ровенской области. Получило ООО «Георесерчинг».

По данным онлайн-сервиса youcontrol.com.ua – Ю-Контрол, учредителями ООО «Звезда Ровенщины» является Андрей Чуба (Киев, доля в капитале 50%), Владимир Николаев (Киев, 30%) и Иван Бондарь (Тернопольская область, 20%).

Учредители ООО «Георесерчинг» Андрей Чуба (Киев, доля в капитале 50%), Владимир Николаев (Киев, 30%), Олег Василик (Львовская область, 20%).

Как следует из текстов приказов Госгеонадр, спецразрешения выданы без проведения аукционов, во исполнение решения Ровенского окружного административного суда от 02.04.2019 по делу №817/856/16, оставленного без изменений постановлением Восьмого апелляционного административного суда от 09.07.2019, учитывая решение Ровенского окружного административного суда от 03.06.2020, с учетом рекомендаций Рабочей группы по вопросам недропользования (протокол от 16.06.2020 № 5-РГ-2020).

База ГНПП «Геоинформ Украины» на 29 июля 2020 года еще не содержит данных о выданных спецразрешениях, однако факт получения разрешительных документов в эксклюзивном комментарии NADRA.info по телефону подтвердил соучредитель компаний ООО «Звезда Ровенщины» и ООО «Георесерчинг» Владимир Николаев.

Владимир Николаев высказал предположение, что работы на полученных участках его компании могут начать в текущем году. Впрочем, не назвал конкретных дат и сумм инвестиций в освоение месторождений.