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Самые дорогие бренды в мире

Самые дорогие бренды в мире

Самыми дорогими мировыми брендами по версии Forbes стали Apple – $241,2 млрд, Google – $207,5 млрд и Microsoft – $162,9 млрд. За год стоимость брендов выросла на 17-30%.

В пятерку лидеров вошли Amazon и Facebook. Их стоимость составляет $135,4 млрд и $70,3 млрд соответственно. Однако Facebook за год показал падение на 21%, пишет Forbes.

С 25-й позиции на 18-ю поднялся бренд Visa, Adidas улучшил результаты с 61-го до 51 места, а Netflix – с 38-го до 26. Улучшил результаты бренд Chanel – переместился с 79-го на 52 место, а Cartier – с 64-го на 56.

В этом году в рейтинг вошли Hennessy и Burger King.

В целом 100 самых дорогих брендов за год подорожали с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Более 50 компаний из рейтинга расположены в США. В Японии находятся главные офисы 6 брендов, в Германии – 10, Франции – 9, Швейцарии – 5.

По материалам Газета по-Украински
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