В какие страны украинцы могут полететь на отдых: список

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Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны украинцы могут улететь на отдых. В МИУ предупредили, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах.
Об этом Криклий написал в своем Telegram-канале.
Перечень стран, куда граждане Украины могут улететь на отдых:
в Болгарию – при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;
Турцию, Египет – въезд и возвращение без ограничений;
Черногорию – 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину
Хорватию – обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.
“ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В” Борисполе “, Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования”, – написал Криклий.
Министр призвал перед поездкой обязательно проверить информацию о возможности въезда в страну назначения.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, что полноценное восстановление путешествий в Европу состоится, когда снизятся показатели заболеваемости коронавирусом, и будет это не раньше осени.
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