По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (34,957 млн и 45,237 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 34), максимальный курс продажи доллара 27,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,69-27,70 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 94 активные заявки по доллару на сумму 80,204 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,7000 – 44 445

27,7000 – 10 000

27,6700 – 30 000

27,6700 – 99 999

27,6700 – 15 000

27,6700 – 30 000

27,6700 – 10 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,6700 – 5 000

27,6700 – 20 000

27,6700 – 5 000

27,6900 – 20 000

27,6900 – 15 000

27,6900 – 30 000

27,6900 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,7133 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,6542 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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