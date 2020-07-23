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Ощадбанк выставил на продажу два завода

Ощадбанк выставил на продажу два завода

Государственный Ощадбанк выставил на электронный аукцион OpenMarket (госпредприятие СЕТАМ) комплекс зданий и оборудования маслоэкстракционного завода и завода модифицированных жиров в Кропивницком, сообщает пресс-служба Минюста.

Стартовая цена лота составляет 109,46 млн грн. Аукцион запланирован на 3 августа 2020 года.

Как свидетельствует информация о лоте на OpenMarket, гарантийный взнос в банке установили на уровне 5,47 млн грн. По состоянию на 28 июля появилось два участника, которые ожидают подтверждения. Шаг аукциона – 1,09 млн грн.

Напомним, недавно Фонд госимущества выставил на аукцион объект незавершенного строительства – гостиницу на Привокзальной площади в Славутиче площадью 14,3 тыс. кв. м., находящейся на балансе Государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”. Размер гарантийного взноса составляет 10%.

Начальная стоимость – 5,4 млн грн. Речь идет о недостроенном (готовность – 42%) 8-этажном отеле с подвальным помещением, который рассчитан на 274 места. Площадь земельного участка под отелем составляет 0,81 га. Аукцион пройдет 14 августа.

По материалам УБР
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