Межбанк: вторник прошел позитивно для гривны

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Вторник прошел достаточно позитивно для гривны на валютном рынке несмотря на то, что нацвалюта незначительно подешевела относительно доллара и евро. Но основные опасности и угрозы для курса – сегодня не сработали.
Экспортеры получили значительные выплаты возмещений НДС ( почти 2,9 млрд гривен), но они пришли клиентам во второй половине дня и ближе к закрытию валютных торгов, а потому создать дополнительное давление на курс не успели.
Не особо агрессивны сегодня с покупкой валюты были и нерезиденты. Участники рынка наблюдали несколько покупок иностранцев, но они были незначительны по суммам и погоду на межбанке не делали.
Достаточно сдержаны были и местные покупатели валюты, которые в основном были озабочены выжиданием “дна” по курсу и потому особо не спешили и не создавали ажиотажа. В середине дня, когда они поняли, что котировки дальне не просядут – эти покупатели купили свои объемы и даже несколько приподняли этим курс, но значительных взлетов котировок также не спровоцировали.
Позитивными были и результаты аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций почти на 10,7 млрд гривен в эквиваленте. В том числе, на $130,5 млн под 3,5% годовых и порядка на 7,07 млрд гривневых бумаг с доходностью от 7,1% до 9,2% годовых. Такие объемы размещений позитивно сыграют для нацвалюты завтра – в день расчета клиентов и банков за купленные облигации.
НБУ на торги не выходил – особой потребности не было. Участники торгов сами находили компромисс по курсу без вмешательства регулятора.
На международных рынках евро по прежнему держится выше психологического порога в 1,17 доллара за евро и, похоже, участники валютных торгов в Европе и США пока взяли небольшую паузу для передышки. Она будет недолгой и приведет к новым валютным ралли, но сегодня наступил небольшой перерыв в активной раскачке котировок евровалюты. Поэтому и у нас курс евро на межбанке в течение дня находился в достаточно узком для этой валюты коридоре от 32,36/32,38 до 32,51/32,54 гривен.
Ход торгов:
В первый час сессии предложение превышало спрос, что и отразилось на котировках. Доллар с утренних 27,66/27,69 к 11 часам подешевел до 27,635/27,66 гривен, но уже к 12:00 — закрепился на отметке 27,67/27,69 гривен, а на обед дилеры ушли при уровнях 27,68/27,71. Причина роста курса – одновременный выход выжидавших минимальных котировок покупателей, что резко увеличило спрос на короткий промежуток времени и позволило продавцам подтянуть курс несколько выше.
После обеда доллар простоял в пределах 27,68/27,71 до 15 часов, а потом усилиями спекулянтов чуть вырос до 27,71/27,73 к концу сессии. НБУ на торги не выходил.
Главные события 28 июля на межбанке:
Доллар вырос с утренних 27,66/27,69 гривен до 27,71/27,73 к концу дня;
НБУ в торгах не участвовал;
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,6664 гривен, а официальный на 29 июля установлен на отметке 27,6851 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,70/ 27,72
евро – 32,41 / 32,45
российский рубль – 0,382 / 0,3827
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