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Степанов сказал, кто блокирует повышение зарплат медикам

Степанов сказал, кто блокирует повышение зарплат медикам

Министр охраны здоровье Максим Степанов заявил, что повышение зарплат медикам заблокировано Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Такую информацию он озвучил во время брифинга во вторник, 28 июля. Глава Минздрава уточнил, что НСЗУ до сих пор не заключила договоры о повышении тарифов на экстренную медицинскую помощь с медицинскими учреждениями.

По его словам, с учетом того, что с 1 июля Минздрав добился увеличения финансирования экстренной медицинской помощи на 40% – это недопустимо.

“В этом году, при поддержке президента, правительство приняло решение об увеличении финансирования экстренной медицинской помощи на 40%. Это повышение происходит с 1 июля и до конца года. В то же время возникли определенные проблемы с НСЗУ. На сегодняшний день это учреждение не заключило еще ни одного договора. Они считают, что допустимо придумывать отговорки и не заключать договоры и кормить “завтраками” – мол, “завтра все сделаем”, – сказал министр.

Степанов подчеркнул, что в течение ближайшей недели ситуацию исправят: “мы заставим их заключить договоры и перечислить повышенные тарифы на экстренную медицинскую помощь”.

По материалам Обозреватель
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