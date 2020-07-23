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Крупнейший в мире гидросамолет прошел испытания (видео)

Крупнейший в мире гидросамолет прошел испытания (видео)

Государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что первый китайский и крупнейший в мире гидросамолет AG600 Kunlong выполнил свой первый в истории рейс. Предполагается, что самолет будет иметь военное применение.

Самолет успел пролететь около 31 минуты, сообщает государственная авиастроительная корпорация Китая (AVIC). Синьхуа объяснило, что новый самолет “предназначен для удовлетворения потребностей страны в лесном пожаротушении, спасении на море и других критически важных спасательных миссиях”. Агентство, похоже, избегает каких-либо упоминаний о военных применениях.

Самолет длиной 37 метров с размахом крыльев 39 метров и высотой 12 метров. Он может перевозить до 50 пассажиров.

Для целей пожаротушения AG600 Kunlong может собрать 12 тонн воды за 20 секунд и сбросить ее на площади 4000 квадратных метров. AVIC раскрыл, что разработка самолета началась еще в 2009 году. Он описал самолет как многозадачный и амфибийный и сказал, что он может “взлетать и приземляться как на земле, так и на воде, таким образом, обладая большим потенциалом для различных миссий”.

Китай разработал модель большого гражданского самолета специального назначения. Самолет уже завершил первый полет в 2017 году и первый взлет из водохранилища в 2018 году. “Успешный первый полет проложил путь к тому, чтобы самолет прошел следующие этапы испытательных полетов над морем и проверки его характеристик как самолета-амфибии”, – пишет Синьхуа.

По материалам bigmir.net
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