Екатерина Шаповал: как попасть на работу в Польшу

За последние пять лет количество украинцев, работающих в Польше, возросло почти в четыре раза. Только в 2019 году легально трудоустроенных украинцев в Польше было более полутора миллионов, что прибавило 1% к ВВП страны.

Конечно, с началом пандемии и закрытием границ (со стороны Польши с 15 марта и со стороны Украины с 17 марта)в сети стали распространяться настроения, пророчившие упадок польской экономики без украинской рабочей силы и истории о “полях неубранных трускавок” из-за отсутствия возможности приехать украинском сезонным работникам.

Однако, как показало время, Польша довольно быстро адаптировалась к новым реалиям.

Для тех кто не бросился панически покидать Польшу в последние дни перед закрытием границ, ситуация сложилась не так трагично. Первого апреля президент Анджей Дуда в ответ на обращение польского бизнеса подписал акт о так называемом антикризисном щите, согласно которому иностранцы в Польше имеют право находиться в стране легально даже после окончания срока действия визы или срока пребывания по безвизу до 30 дней после отмены эпидемиологического положения.

Также была введена возможность продления разрешения на трудоустройство в случае изменения работодателя.

Как попасть на работу сейчас?

Единственным возможным легальным способом попасть на работу в Польшу является получение приглашения от работодателя, в котором указан срок действия документа и работа, которую будет выполнять работник.

В случае сезонных работ, как правило, работодатель вписывает в приглашении срок до 6 месяцев. Если кандидат едет выполнять квалифицированную работу, срок действия приглашения зависит от условий контракта и предполагает разработку карты временного пребывания с доступом к рынку труда.

Карта выдается с привязкой к конкретному работодателю и в случае изменения работодателя тоже подлежит замене.

Сколько можно заработать?

Средняя заработная плата по Польше разнится в зависимости от региона. В Варшаве и Западной Польше – более высокие ставки, Восток – самый дешевый.

Например, рядовой бухгалтер в Люблине получает 2500-3000 злотых нетто, в то время как его коллега в Варшаве – 4000-6000. Средняя “стоимость” программиста зависит от статуса работодателя (местная или международная компания) и составляет от 7000 до 14 000 злотых.

Оформление приглашения стоит 100 злотых в государственную кассу и оплачивается работодателем.

Где искать работу?

Существует множество вариантов – от социальных сетей до узкопрофильных рекрутинговых агентств и агентств временной работы, а также порталов для размещения вакансий непосредственно от работодателя.

Социальные сети – огромное поле для поиска рабочей силы как правило посредниками. Среди посредников в Польше есть те, кто просто продает приглашение на работу без самой работы, а также представители агентств лизинга работников (агентств временной работы).

Услугами первых пользуются те, кто сознательно нацелен на нелегальную работу в Польше или таким образом хочет попасть дальше в страны ЕС.

Нелегальное трудоустройство в Польше грозит депортацией для работника и штрафом до 30 тысяч злотых для работодателя.

Услугами агентств временной работы пользуются большинство сезонных работников и неквалифицированной рабочей силы. Это вполне законная форма бизнеса, появившаяся как реакция польского рынка на большое количество иностранцев, желающих работать.

Принцип работы агентств временного трудоустройства весьма прост. Компания, зарегистрированная как агентство, берет на себя документальное оформление, проживание и транспорт (часто вычитается с работника, но не всегда), разрешения, медицинские карты и решение всех сопутствующих проблем, связанных с пребыванием иностранца в Польше.

Работодатель, согласно подписанному с агентством условию, получает чистую рабочую силу, оплачивая агентству определенную обусловленную договором сумму, а агентство само предлагает работникам вознаграждение, которое считает конкурентным и соответствующим рынку.

Большинство крупных производств, супермаркеты, фермы и агрохозяйства для трудоустройства иностранцев пользуются услугами агентств, получая работников без лишних технических проблем.

Специализированные рекрутинговые агентства обслуживают обычно корпорации и занимаются поиском работников среднего и высшего звена менеджмента, их услуги полностью оплачивает работодатель.

Значительное количество персонала международных корпораций крупных городов Польши успешно живут и работают здесь, пользуясь только английским языком.

Непосредственные рабочие порталы работают по тому же принципу, что и украинские, для подачи заявки нужно хорошо владеть польским языком и составить резюме.

Официальное трудоустройство дает социальные гарантии и бесплатное медицинское социальное страхование NFZ для работника и членов его семьи.

Работники корпораций и крупных предприятий получают социальные пакеты в виде дополнительного частного медицинского полиса, разные абонементы и бонусы.

Нелегальная работа грозит депортацией. Кроме того в Польше неоднократно бывали случаи, когда работодатель вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, вывозил нелегального работника чуть подальше от места работы.

Если вы трудоустроены в Польше – можете работать в других странах ЕС, сделав соответствующие документы (сертификат А1) и имея командировки от польской компании на выполнение определенных работ в обозначенный период времени.

Екатерина Шаповал, руководитель отдела по развитию бизнеса аутсорсинговой бухгалтерской компании inPL Group, Польша