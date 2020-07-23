Новые правила взыскания налогового долга

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 23 мая сокращен срок для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга с 60 до 30 к. дн. со дня направления налогоплательщику налогового требования.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Тернопольской области
“Главное управление ГНС в Тернопольской области продолжает цикл разъяснений нововведений, предусмотренных Законом Украины от 16 января 2020 года №466 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве». Напомним, что законодательные нормы закона вступили в силу 23 мая 2020 года”, – говорится в сообщении.
Какие изменения произошли:
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в СШАВчера, 17:36 - 2036 12
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложенияВчера, 15:01 - 10391 9
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEOВчера, 18:32 - 1227 7
Болгария упростила въезд для украинцев3 ч. назад - 639 4
Власти США подготовили новый пакет помощи населению в $1 триллионВчера, 13:21 - 737 3
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложенияВчера, 15:01 - 10391 9
Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансы5 ч. назад - 7205
В правительстве планируют повысить зарплаты бюджетникамВчера, 16:05 - 7034
Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн6 ч. назад - 3448
Дубилет запускает программный РРО CheckboxВчера, 14:12 - 2128
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1623
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 818 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 619
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6512 18
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2705 7