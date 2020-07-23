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Новые правила взыскания налогового долга

Новые правила взыскания налогового долга

С 23 мая сокращен срок для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга с 60 до 30 к. дн. со дня направления налогоплательщику налогового требования.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Тернопольской области

“Главное управление ГНС в Тернопольской области продолжает цикл разъяснений нововведений, предусмотренных Законом Украины от 16 января 2020 года №466 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве». Напомним, что законодательные нормы закона вступили в силу 23 мая 2020 года”, – говорится в сообщении.

Какие изменения произошли:

  • сокращается срок, предоставленный для самостоятельного погашения налогоплательщиком суммы налогового долга, с 60 до 30 календарных дней со дня вручения налогового требования, в течение которых не осуществляется взыскание средств и продажа имущества;
  • дополняются основания освобождения имущества налогоплательщика – должника из налогового залога, в частности, со дня: получения контролирующим органом подтверждения полного погашения сумм рассроченных денежных обязательств и процентов за пользование рассрочкой в установленном законодательством порядке; получение налогоплательщиком согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, согласно статье 92 Налогового кодекса Украины;
  • сокращается с двух до одного месяца срок, в течение которого налогоплательщик может самостоятельно произвести оценку имущества, которое находится в налоговом залоге, путем заключения договора с оценщиком;
  • предусматривается ежедневное (вместо ежемесячного) обнародование информации относительно субъектов хозяйствования, имеющих налоговый долг.

Справка Finance.ua:

  • В Украине введены определенные изменения относительно взыскания налогового долга. Закон вступил в силу 23.05.2020.
  • Физическое лицо, которое не является субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии налогового долга, воспользовавшись Электронным кабинетом, а также через официальный web-портал ГНС.
  • Задолженность по уплате единого социального взноса не может быть причиной перевода ФЛП с упрощенной системы налогообложения на общую.

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По материалам Finance.UA
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