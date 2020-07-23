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Фонд госимущества выставил на продажу гостиницу на балансе ЧАЭС

Фонд госимущества выставил на продажу гостиницу на балансе ЧАЭС

Фонд госимущества (ФГИ) выставил на аукцион объект незавершенного строительства – гостиницу на Привокзальной площади в Славутиче площадью 14,3 тыс. кв. м., находящейся на балансе Государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”. Размер гарантийного взнося составляет 10%.

Начальная стоимость – 5,4 млн грн, сообщается на сайте “ProZorro.Продажи”. Речь идет о недостроенном (готовность – 42%) 8-этажном отеле с подвальным помещением, который рассчитан на 274 места. Площадь земельного участка под отелем составляет 0,81 га. Сам аукцион пройдет 14 августа. Размер минимального шага повышения цены – 1%.

Напомним, 15 июля ФГИ во время онлайн-аукциона на площадке “ ProZorro.Продажи” продал более чем за 1,1 млрд грн столичную гостиницу “Днепр”. Сумма почти в 14 раз превысила стартовую стоимость (80,9 млн грн). В третьем раунде торги выиграло ООО “Смартленд” под №23 с предложением 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222,22 грн.

По материалам УБР
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