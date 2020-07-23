Межбанк: против гривны сыграют несколько факторов

Во вторник интрига на валютном рынке только усилится.

С одной стороны, свою лепту внесут международные события и их последствия. Клиенты и сами финансисты уже “переварили” новости об потенциальном увеличении расходов США на преодоление последствий коронавируса еще на $1 трлн и частично отыграли это уже как на мировых площадках, так и на украинском межбанке. Евро уверенно закрепился выше 1,17 доллара, а золото периодически превышает порог в $1939 за тройскую унцию. И лишь вчерашнее проседание доллара на украинском межбанке до 27,66/27,68 гривен к концу сессии – не позволило евро уйти к уровням более 32,70 гривен и выше на нашем рынке. Но часть клиентов, привлеченных вчерашним ситуативным снижением курса доллара – сегодня может выйти на рынок с покупкой американской валюты, что быстро изменит расклад спроса и предложения на торгах и сыграет против гривны.

С другой стороны, сугубо местные факторы, которые сегодня отразятся на характере торгов и их статистике. В основном из них мотиваторами для нашего рынка будут:

Основной период возмещений НДС экспортерам. Получая гривну от государства экспортеры не будут стремиться активно продавать валюту, что сократит ее предложение и традиционно сработает против нацвалюты;

Завершение отчетного периода. Бизнесу надо закрывать свои операции на конец месяца, что заставит выйти на рынок основную часть клиентов и активизирует объемы операций на межбанке. Особенно в период с 28 по 30 июля, так как на последний день месяца крупные компании, как правило, не оставляют большие суммы сделок, а предпочитают их проводить ранее – за 2-3 дня до конца отчетного периода;

Сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. После консультаций с первичными дилерами чиновники оставили к размещению только облигации в гривне на 140 и 336 дней, а также долларовые – на 309 дней.

Нерезиденты активно интересуются валютными облигациями, а местные покупатели (в основном госбанки) – как гривневыми, так и долларовыми. Если размещение пройдет удачно для чиновников, то значительные объемы аукциона отразятся на поведении ресурсного и опосредованно валютного рынков. Finance.ua прогнозирует размещение валютных облигаций на сумму не менее $120-180 млн и не менее, чем на 1,5 -2 млрд – гривневых бумаг.

Валютные ралли по паре евро/доллар продолжатся и во вторник. Евровалюта уже вчера превысила психологический порог в 1,17 доллара за евро и продолжает постепенно дорожать на мировых рынках с целью в 1,18. но активный приток спекулятивного капитала уже настолько “перегрел” котировки евровалюты, что в ближайшее время может привести к существенной коррекции кросс-курса этой пары. Все это будет отражаться и на курсе евро относительно гривны. Евро и сегодня останется главным инструментом спекулятивного заработка как в мире, так и в Украине.

Приближение окончания месяца, аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, поведение и курсовые задачи крупных игроков – будут главными драйверами для курсообразования сегодня.

НБУ придется снова периодически выходить с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний, а его котировки будут главным ориентиром для межбанка. Спекулянты поработают сегодня как в формате “в две стороны”, так и будут зарабатывать на разнице наличного и безналичного курсов и на скачках курса евро относительно гривны в течение сессии.

Котировки межбанка по прогнозу Finance.ua, на 28 июля будут находиться в пределах: доллар – коридор 27,55 – 27,90 гривен, евро – коридор 32,20 – 32,86 гривен. Объемы операций на торгах будут порядка $210-240 млн при совершении до 670 сделок.

А курс в обменниках финкомпаний и банков будет находиться в пределах: доллар – коридор котировок покупок и продаж 27,40 – 27,95 гривен, евро – коридор котировок покупок и продаж 31,90 – 32,80 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,66/ 27,68

евро – 32,51 / 32,54

российский рубль – 0,3854 / 0,3860

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