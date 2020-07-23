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В Украине появилась новая авиакомпания – СМИ

В Украине появилась новая авиакомпания – СМИ

На украинском рынке зарегистрировали новую авиакомпанию Bees Airline, официальным владельцем которой значится Сергей Смирный. При этом, по некоторым данным, компания принадлежит Tez Tour, сообщает The Page со ссылкой на источники, связанные с авиарынком.

“Bees Airline еще в феврале собиралась заявить о себе, однако ситуация с карантином помешала этому”, – проинформировал источник.

Также отмечается, что за турфирмой изначально стоял российский капитал. На данном этапе это – франчайзинговая сеть, которой в Украине владеет Сергей Буртин, брат совладельца Tez Tour Александра Буртина.

К тому же стало известно, что компания хочет обзавестись несколькими самолетами, которые ранее были в лизинге МАУ, а из-за карантина вернулись к владельцам. По словам директора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, Bees Airlines собирается взять два Boeing 737 800.

Ланецкий объяснил, насколько целесообразно открывать новую авиакомпанию в условиях карантина. По его словам, ранее на один самолет претендовали три-четыре желающих. Сейчас сложно найти покупателей или арендаторов, однако легко найти пилотов, многие из которых остались без работы.

Что касается финансовой составляющей, сейчас дешевле открыть компанию, но вопрос в том, как скоро бизнес окупится.

“Возможно, компания пойдет по пути SkyUp и будет возить чартеры для туристической фирмы”, – рассказал Ланецкий.

Предполагается, что Bees Airline может быть связана и с увольнением и. о. гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого. По информации источника, его уволили из-за участия в организации работы другой компании.

В свою очередь новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью ЦТС подтвердил, что Хайнацкий принимал активное участие в организации работы другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке.

“Как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде, работал на то, чтобы результат был у кого-то другого… Он работал не только над тем, чтобы помочь той компании родиться, но и над тем, чтобы в ней сразу был определенный ряд постхолдеров”, – подчеркнул новый директор SkyUp.

Напомним, неделю назад SkyUp Airlines сообщила о смене руководства – Хайнацкого, возглавлявшего авиакомпанию с момента ее основания, заменил генеральный директор Join UP Дмитрий Сероухов.

По материалам УБР
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