В Украине появилась новая авиакомпания – СМИ

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На украинском рынке зарегистрировали новую авиакомпанию Bees Airline, официальным владельцем которой значится Сергей Смирный. При этом, по некоторым данным, компания принадлежит Tez Tour, сообщает The Page со ссылкой на источники, связанные с авиарынком.
“Bees Airline еще в феврале собиралась заявить о себе, однако ситуация с карантином помешала этому”, – проинформировал источник.
Также отмечается, что за турфирмой изначально стоял российский капитал. На данном этапе это – франчайзинговая сеть, которой в Украине владеет Сергей Буртин, брат совладельца Tez Tour Александра Буртина.
К тому же стало известно, что компания хочет обзавестись несколькими самолетами, которые ранее были в лизинге МАУ, а из-за карантина вернулись к владельцам. По словам директора Friendly Avia Support Александра Ланецкого, Bees Airlines собирается взять два Boeing 737 800.
Ланецкий объяснил, насколько целесообразно открывать новую авиакомпанию в условиях карантина. По его словам, ранее на один самолет претендовали три-четыре желающих. Сейчас сложно найти покупателей или арендаторов, однако легко найти пилотов, многие из которых остались без работы.
Что касается финансовой составляющей, сейчас дешевле открыть компанию, но вопрос в том, как скоро бизнес окупится.
“Возможно, компания пойдет по пути SkyUp и будет возить чартеры для туристической фирмы”, – рассказал Ланецкий.
Предполагается, что Bees Airline может быть связана и с увольнением и. о. гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого. По информации источника, его уволили из-за участия в организации работы другой компании.
В свою очередь новый руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов в интервью ЦТС подтвердил, что Хайнацкий принимал активное участие в организации работы другого авиаперевозчика, который будет работать на украинском рынке.
“Как оказалось, Евгений Хайнацкий, который был в нашей команде, работал на то, чтобы результат был у кого-то другого… Он работал не только над тем, чтобы помочь той компании родиться, но и над тем, чтобы в ней сразу был определенный ряд постхолдеров”, – подчеркнул новый директор SkyUp.
Напомним, неделю назад SkyUp Airlines сообщила о смене руководства – Хайнацкого, возглавлявшего авиакомпанию с момента ее основания, заменил генеральный директор Join UP Дмитрий Сероухов.
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