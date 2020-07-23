0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Болгария упростила въезд для украинцев

Болгария упростила въезд для украинцев

Правительство Болгарии упростило въезд для граждан некоторых стран при условии, что туристы будут иметь отрицательный тест на COVID-19. В частности, новые правила от Министерства здравоохранения Болгарии касаются и украинцев.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Украина и Италия сняли все ограничения на полеты между странами

Так, туристы из Украины смогут въезжать в Болгарию с 30 июля при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия.

С 28 июля Болгария будет принимать граждан балканских стран, а также Молдовы, Израиля и Кувейта при тех же условиях.

Болгария стремится восстановить свои черноморские курорты, на которые в этом году не смогли прибыть иностранцы в результате пандемии.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.