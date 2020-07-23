Болгария упростила въезд для украинцев

Правительство Болгарии упростило въезд для граждан некоторых стран при условии, что туристы будут иметь отрицательный тест на COVID-19. В частности, новые правила от Министерства здравоохранения Болгарии касаются и украинцев.

Об этом сообщает Reuters.

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Так, туристы из Украины смогут въезжать в Болгарию с 30 июля при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия.

С 28 июля Болгария будет принимать граждан балканских стран, а также Молдовы, Израиля и Кувейта при тех же условиях.

Болгария стремится восстановить свои черноморские курорты, на которые в этом году не смогли прибыть иностранцы в результате пандемии.