Межбанк: "на погоду" влияли международные события

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе, валютный рынок в понедельник был очень непростым, несмотря на достаточно вялые обороты.

Причем это тот редкий случай, когда главную погоду на украинском межбанке делали в основном международные события, а не наша местная “игра в валютной песочнице” с низкими объемами и зависимостью рынка от кучки крупных игроков.

Несомненно, “герой дня “ – это евро. Он не только пробил порог в 1,17 доллара, но и очень резво пошел к цели в 1,1770 и выше. На момент написания статьи, евровалюта котировалась в пределах 1,1756 доллара и рынок явно перегрет спекулятивными капиталами, которые продолжают накачивать потенциал роста по евро. Но всем необходимо помнить, что после таких существенных взлетов (в конце прошлой недели евро еще находился в пределах около 1,16-1,1640 доллара) – коррекция рынков не за горами. И это опять сделает евро источником доходов для спекулянтов, но уже с игрой “на понижение”.

В целом же, доллар просел при продаже на 19 копеек – с утренних 27,84/27,87 до 27,66/27,68 гривен. Именно это проседание котировок доллара на нашем межбанке – частично смягчило эффект от взлета на международных рынках курса евровалюты. И поэтому евро относительно гривны даже частично просел – с 32,5978/32,6329 до 32,5198/32,5406 к концу сессии.

Но в целом, надеяться на то, что наш межбанк будет постоянно достаточно вялым и сохранит сегодняшнюю апатичность к покупке доллара клиентами (что и привело к проседанию котировок американской валюты на торгах в понедельник) – было бы наивным.

Finance.ua охарактеризовал бы сегодняшнее поведение межбанка – как “обдумывание” клиентами и банками информации с международных рынков и определении дальнейших своих стратегий относительно доллара. Такой процесс проходит очень недолго и мы уверены, что застой на межбанке закончится в ближайшее время.

НБУ сегодня в первой половине дня на рынок не выходил, а после обеда решил воспользоваться ситуацией и купил небольшую сумму по 27,67 гривен. По наблюдениям участников торгов – всего купил до $12-20 млн.

Ход торгов:

В первые несколько часов сессии предложение превышало спрос, что и отразилось на котировках. В итоге, доллар с утренних 27,84/27,87 к 11 часам подешевел до 27,79/27,815 гривен, а к 12:00 — закрепился на отметке 27,755/27,775.

К обеду котировки доллара просели до 27,73/27,765 гривен, что обеспечило и мягкую коррекцию курса евро относительно гривны в то время как на международных рынках евровалюта вовсю дорожала относительно доллара и если бы курс доллара у нас оставался на утренних значениях – котировки евро могли бы вырасти до 32,70 гривен и выше .

После обеда доллар подешевел до 27,70/27,72 к 15 часам и до 27,66/27,68 к концу дня. НБУ покупал на затихающем рынке доллар по 27,67 гривен, но смог купить немного – порядка $ 12-20 млн.

Главные события 27 июля на межбанке:

Доллар просел с утренних 27,84/27,87 гривен до 27,66/27,68 к концу дня;

НБУ купил порядка $12-20 млн по 27,67 гривен во второй половине дня;

купил порядка $12-20 млн по 27,67 гривен во второй половине дня; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7763 гривен, а официальный на 28 июля установлен на отметке 27,7571 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,71 / 27,73

евро – 32,49 / 32,51

российский рубль – 0,3877 / 0,3881

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1775 / 1,1777

Курсы валют на Межбанке

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