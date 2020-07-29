В правительстве рассказали, почему половина денег из "коронавирусного" фонда ушла на "Большую стройку" Зеленского

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С одной стороны, “коронавирусный” фонд создавался для поддержки больниц, закупки лекарств и тому подобное. С другой – необходимо поддерживать не только социальную, но и экономическую составляющую: строительство или модернизацию инфраструктуры.
Такое мнение высказал в интервью «Главкому» заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
По словам чиновника, инвестиции в дорожную сферу означают привлечение дополнительной рабочей силы, то есть создание рабочих мест.
«Следовательно, будут происходить соответствующие уплаты ЕСВ, от которого зависят, в частности, поступления в Пенсионный фонд, фонд безработицы и соцстраха», – пояснил заместитель министра финансов.
Ермоличев отметил, что других источников для строительства дорог не было, «поскольку бюджет уже утвержден, и за его объемы нельзя выходить».
«Так, на строительство дорог уже были заложены средства, но правительство и президент приняли решение о необходимости дополнительной стимуляции экономики в условиях пандемии коронавируса, в частности, путем капиталовложений в дороги. Именно поэтому это направление учтено при формировании фонда”, – говорит Ермоличев.
Заместитель министра финансов отметил, что «35 млрд грн на дороги пока не реализованы — впереди еще тендеры».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.
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