В правительстве рассказали, почему половина денег из "коронавирусного" фонда ушла на "Большую стройку" Зеленского

С одной стороны, “коронавирусный” фонд создавался для поддержки больниц, закупки лекарств и тому подобное. С другой – необходимо поддерживать не только социальную, но и экономическую составляющую: строительство или модернизацию инфраструктуры.

Такое мнение высказал в интервью «Главкому» заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По словам чиновника, инвестиции в дорожную сферу означают привлечение дополнительной рабочей силы, то есть создание рабочих мест.

«Следовательно, будут происходить соответствующие уплаты ЕСВ, от которого зависят, в частности, поступления в Пенсионный фонд, фонд безработицы и соцстраха», – пояснил заместитель министра финансов.

Ермоличев отметил, что других источников для строительства дорог не было, «поскольку бюджет уже утвержден, и за его объемы нельзя выходить».

«Так, на строительство дорог уже были заложены средства, но правительство и президент приняли решение о необходимости дополнительной стимуляции экономики в условиях пандемии коронавируса, в частности, путем капиталовложений в дороги. Именно поэтому это направление учтено при формировании фонда”, – говорит Ермоличев.

Заместитель министра финансов отметил, что «35 млрд грн на дороги пока не реализованы — впереди еще тендеры».

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.