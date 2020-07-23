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В МАУ рассказали, когда возобновят отмененные рейсы в страны Шенгенской зоны

В МАУ рассказали, когда возобновят отмененные рейсы в страны Шенгенской зоны

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сможет восстановить отмененные полеты в страны Шенгенской зоны только после того, как Европейский Союз даст разрешение украинцам на свободное пересечение границ.

Об этом The Page сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Там также отметили, что МАУ сокращает полетную программу в связи с продлением запрета Европейского Союза на свободное передвижение по Шенгенской зоне еще на две недели для граждан третьих стран, в частности и Украины.

«Тех стран, которые не входят в Шенгенскую зону, отмена рейсов коснулась исключительно из-за того, что они насыщали пассажирским трафиком европейскую сеть МАУ в рамках ее хабовой модели», — рассказали в пресс-службе.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в МАУ отменила рейсы на вторую половину августа. Речь идет о полетах по таким направлениям: Ларнака (Кипр); Берлин (Германия); Тбилиси (Грузия); Прага (Чехия); Вена (Австрия); Кишинев (Молдова). Однако в августе авиаперевозчик планирует запустить рейсы в Неаполь (Италия).
  • Компания обнародовала правила для пассажиров, которых они будут придерживаться во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.

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По материалам The page
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