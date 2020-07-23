Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн

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В летний период часть потребителей не получили выплаты по монетизированной субсидии.
При этом о ее отмене речь не идет. Большинству потребителей субсидию переоформили автоматически и она действует. Однако удостовериться в том, что льготу не “сняли”, можно онлайн. Для этого следует зайти на сайт и ввести свой адрес. Также можно посмотреть суммы компенсации за весь период начисления.
За что могут лишить субсидии.
В 2020 года лишиться права на начисление жилищно-коммунальных компенсаций могут следующие категории граждан:
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