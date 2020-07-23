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Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн

Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн

В летний период часть потребителей не получили выплаты по монетизированной субсидии.

При этом о ее отмене речь не идет. Большинству потребителей субсидию переоформили автоматически и она действует. Однако удостовериться в том, что льготу не “сняли”, можно онлайн. Для этого следует зайти на сайт и ввести свой адрес. Также можно посмотреть суммы компенсации за весь период начисления.

За что могут лишить субсидии.

В 2020 года лишиться права на начисление жилищно-коммунальных компенсаций могут следующие категории граждан:

  • арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду;
  • лица, совершившие единовременную покупку или оплатили услуги стоимостью более 50 тыс. грн;
  • владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее 5 лет. Исключение составляют мопеды или машины, выданные соцорганами;
  • должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн);

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  • лица, которые в течение 12 месяцев до обращения за субсидией получили наследство или иным законным способом обрели право собственности на земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство;
  • владельцы жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, ограничение не распространяется на детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи;
  • лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в центре занятости как безработные. Таким гражданам органы УТиСЗН автоматически причисляют к доходу 3 прожиточных минимума, что существенно снижает вероятность начисления субсидии.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров в настоящее время не рассматривает сокращение субсидий на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году. Об этом сообщал министр финансов Сергей Марченко.
  • В правительстве работают над созданием единого порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи.
  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

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По материалам Газета по-Украински
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