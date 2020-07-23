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Rivian снова отложила поставки своих первых машин

Rivian снова отложила поставки своих первых машин

Американский производитель электрокаров Rivian уточнил сроки выхода своих первых автомобилей — электрических пикапа Rivian R1T и кроссовера Rivian R1S. Клиентам, оформившим предварительные заказы, придется запастись терпением и еще немного подождать.

Напомним, в начале года Rivian из-за коронавируса сдвинут старт серийного производства Rivian R1T и Rivian R1S с 2020 года 2021-й. Теперь же компания, которую называют «ночным кошмаром» Tesla, сообщила заказчикам более точные сроки: поставки пикапов Rivian R1T начнутся в июне 2021-го, а отгрузки кроссоверов R1S на два месяца позже — в августе 2021-го.

Делая объявление, производитель упомянул недавний запуск пробного производства и заявил, что уверен в этих сроках.

Пока что пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S — единственные официально представленные Rivian модели. Обе будут производиться на бывшем заводе Mitsubishi в штате Иллинойс. Но не так давно Rivian запатентовал торговые марки R1V и R2X. Предположительно, это будущие минивэн и раллийный внедорожник компании.

Буквально на прошлой неделе стало известно, что Tesla подала иск против Rivian, обвинив производителя в сговоре с бывшими сотрудниками и краже конфиденциальной информации. Еще можно вспомнить, что в начале года Rivian потеряла главного технического директора. Но будем надеяться, что в итоге у Rivian все получится, и ее автомобили, до этого неоднократно становившиеся героями зрелищных рекламных роликов (вроде этого), доберутся до рынка.

По материалам ITC.ua
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