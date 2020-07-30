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В Украине зарегистрировали более 20 тысяч электрокаров

В Украине зарегистрировали более 20 тысяч электрокаров

В Украине зарегистрировали более 20 тысяч электромобилей, с начала 2020 года поставлено на учет более 3,5 тысячи таких автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе Укравтопрома

“Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тысяч единиц. В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 единиц автотранспортной техники, которая работает исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превысил показатель годовой давности”, – говорится в сообщении.

По информации Ассоциации автопроизводителей Украины, из этого количества легковых электромобилей было 3346, коммерческих авто на электротяге – 169 и один электроавтобус.

Доля новой техники в регистрациях этого года:

  • для легковых авто – 7,8%,
  • коммерческих – 2,4,
  • автобусов – 100%.

ТОП-5 самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания:

Nissan Leaf – 1159 шт. (новых – 6 шт.); Tesla Model S – 389 шт. (новых – 2 шт.); Tesla Model 3 – 358 шт. (новых – 8 шт.); Tesla Model X – 162 шт. (новых – 11 шт.); Volkswagen e-Golf – 161 шт. (новых – 0 шт.).

Среди новых электромобилей популярным был кроссовер Audi E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

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По материалам Finance.UA
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