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Дания приостановила строительство "Северного потока-2"

Дания приостановила строительство "Северного потока-2"

Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода “Северный поток-2” смогут возобновить не раньше сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Die Neue Zürcher Zeitung

Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода “Северный поток-2” в датских водах из-за решения властей Дании.

Восстановиться работы смогут только после окончания периода нереста трески – ориентировочно, в сентябре.

Строительство “Северного потока-2” в настоящее время прекращено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков.

Российский трубоукладчик “Академик Черский”, который должен возобновить строительство газопровода, прибыл из российской Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Однако из-за того, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну было необходимо специальное разрешение, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании одобрил завершение проекта с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке “Академик Черский” не смог – на этот раз из природоохранных соображений.

Второй трубоукладчик “Фортуна”, которому Дания разрешила достраивать “Северный поток-2”, 9 июля ушел под загрузку в немецкий порт Росток. Через датские воды на юго-восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 километров газопровода.

По материалам Економічна Правда
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