Дания приостановила строительство "Северного потока-2"

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Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода “Северный поток-2” смогут возобновить не раньше сентября.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Die Neue Zürcher Zeitung
Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода “Северный поток-2” в датских водах из-за решения властей Дании.
Восстановиться работы смогут только после окончания периода нереста трески – ориентировочно, в сентябре.
Строительство “Северного потока-2” в настоящее время прекращено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков.
Российский трубоукладчик “Академик Черский”, который должен возобновить строительство газопровода, прибыл из российской Находки в немецкий порт Мукран на острове Рюген еще в мае. Однако из-за того, что работы ведутся в районе, где во время Второй мировой войны было затоплено множество боеприпасов, судну было необходимо специальное разрешение, поскольку работы возможны только со стоянкой на якоре. В начале июля власти Дании одобрил завершение проекта с якорным позиционированием, однако приступить к прокладке “Академик Черский” не смог – на этот раз из природоохранных соображений.
Второй трубоукладчик “Фортуна”, которому Дания разрешила достраивать “Северный поток-2”, 9 июля ушел под загрузку в немецкий порт Росток. Через датские воды на юго-восток от острова Борнхольм должны быть проложены последние 120 километров газопровода.
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