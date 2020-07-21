Межбанк: давление на гривну быстро нарастало

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Несмотря на позитивный настрой рынка в пятницу на откат валютных котировок – в конечном итоге этого не произошло. Основная причина – рост спроса на валюту во второй половине дня на фоне выдохшегося уже к этому моменту предложения.
Учитывая, что НБУ сегодня в ход торгов не вмешивался и не стал “дозаливать” на межбанк валюту – к обеду спрос начал превышать предложение, что и начало разворачивать курс доллара в сторону его роста.
А к вечеру спекулянты, которые уже работали на малообъемном пятничном рынке – просто разогнали котировки до нужного им уровня.По факту – при тренде на укрепление гривны и снижении котировок доллара с утренних стартовых 27,75/27,78 до 27,715/27,735 гривен на 12:00 – к концу дня курс за счет спекулятивной раскачки подтянули к отметке 27,84/27,87.
Ход торгов:
В первые несколько часов сессии предложение превышало спрос, что и отразилось на котировках. В итоге, доллар с утренних 27,75/27,78 к 11 часам подешевел до 27,71/27,73 гривен, а к 12:00 — закрепился на отметке 27,715/27,735.Но на этом успехи гривны закончились.
Ближе к обеду и во время него начали появляться крупные покупатели, которые выжидали максимально низкого уровня котировок. Это быстро изменило расклад сил на торгах и на обед дилеры уже ушли при долларе по 27,76/27,78 гривен, а после обеда давление на гривну стало быстро нарастать на фоне все уменьшающегося предложения.
Спекулянты воспользовались отсутствием нужных объемов предложения и “разогрели” курс до 27,79/27,81 гривны на 15:00 и до 27,84/27,87 к завершению сессии. НБУ на рынок сегодня не выходил, что частично и развязало руки спекулянтам во второй половине дня.
Главные события 24 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,80 / 27,82
евро – 32,24 / 32,26
российский рубль – 0,3860 / 0,3865
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1625 / 1,1627
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