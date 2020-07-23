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Mitsubishi обнародовала план запуска новых моделей (фото)

Mitsubishi обнародовала план запуска новых моделей (фото)

Руководители Mitsubishi Motors рассказали о планах замены модельного ряда на американском рынке. Исходя из него, можно надеяться и на аналогичный план выхода моделей в Украине, правда, с некоторым опозданием.

Уже осенью 2020 году в Америке представят обновленный Outlander Sport (в Украине – ASX), изменения во внешности будут незначительны, ведь недавно модель получила кардинальные изменения.

В декабре этого же года японцы привезут в США модернизированный Outlander PHEV, который продается на других рынках с 2018-го. Напомним, у него новый бензиновый двигатель (2.4 вместо 2.0), более мощные генератор (на 10%, 90 л.с.) и задний электромотор (90 л.с. вместо 82), а также больше батарея.


Фото: auto.24tv.ua

Первый квартал следующего года порадует дебютом рестайлинговых моделей Mirage и Eclipse Cross. Последнему пророчат измененные внешность, интерьер и мультимедийную систему.


Фото: auto.24tv.ua

Во втором квартале 2021 года в США дебютирует новый Outlander. Он будет больше предшественника, а также очень богато оснащен. По сути, модель станет флагманской в линейке, так как Pajero снимут с производства.


Фото: auto.24tv.ua

По материалам Телеканал 24
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