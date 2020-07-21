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Нибулон получил $27 млн кредита от ЕБРР

Нибулон получил $27 млн кредита от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития предоставил группе компаний “Нибулон” кредит в размере до $27 млн.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов в своем Facebook.

Нибулон получит заем для поддержания объемов торговых операций в условиях пандемии коронавируса. Полученные от ЕБРР средства удовлетворят потребности компании в оборотном капитале, необходимом для закупки, переработки, хранения, транспортировки и экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ранее в ЕБРР подчеркивали, что финансирование обеспечит сохранение приверженности Нибулона развитию речных транспортных сетей и увеличение внутренних закупок зерна.

Напомним, что в марте этого года компания “ОТП Лизинг” профинансировала закупку Нибулоном 108 вагонов-зерновозов.

Справка Finance.ua:

  • Нибулон – один из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. В состав предприятия входят 22 производственных филиала, 19 элеваторных комплексов и перегрузочных терминалов с общим объемом единовременного хранения 1,77 млн т, судостроительный-судоремонтный завод и судоходная компания. Земельный банк компании – 82,5 тыс. Га.
По материалам НВ
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