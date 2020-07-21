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ЕИБ рассматривает выделение Украине 58 млн евро на модернизационный проект

ЕИБ рассматривает выделение Украине 58 млн евро на модернизационный проект

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 58 млн евро в виде кредита на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения.

Информация об этом размещена в разделе “Проекты, которые будут финансироваться” на сайте ЕИБ.

“Проект состоит из двух компонентов, которые будут направлены на модернизацию украинской системы профессионального образования и обучения. Первым компонентом является программа EU4Skills, которая финансируется Европейской комиссией, Германией, Польшей и Финляндией с дополнительным участием Эстонии. Второй компонент — это деятельность, которая финансируется ЕИБ. Деятельность ЕИБ включает в себя создание одного Центра передового опыта в области профессионального образования и обучения в 10 избранных административных областях в Украине”, – говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что программа EU4Skills будет включать в себя создание еще 3 центров, а также реализацию мероприятий по наращиванию потенциала и других мероприятий по модернизации школ.

По материалам УНН
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