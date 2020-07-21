ЕИБ рассматривает выделение Украине 58 млн евро на модернизационный проект

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 58 млн евро в виде кредита на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения.
Информация об этом размещена в разделе “Проекты, которые будут финансироваться” на сайте ЕИБ.
“Проект состоит из двух компонентов, которые будут направлены на модернизацию украинской системы профессионального образования и обучения. Первым компонентом является программа EU4Skills, которая финансируется Европейской комиссией, Германией, Польшей и Финляндией с дополнительным участием Эстонии. Второй компонент — это деятельность, которая финансируется ЕИБ. Деятельность ЕИБ включает в себя создание одного Центра передового опыта в области профессионального образования и обучения в 10 избранных административных областях в Украине”, – говорится в сообщении на сайте банка.
Отмечается, что программа EU4Skills будет включать в себя создание еще 3 центров, а также реализацию мероприятий по наращиванию потенциала и других мероприятий по модернизации школ.
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