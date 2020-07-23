Huawei представила беспроводные наушники (фото)

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Китайская компания Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3i TWS для индийского рынка.
Об этом сообщает GSM Arena.
«Huawei официально представила беспроводные наушники Freebuds 3i TWS стоимостью 135 долларов США», – говорится в сообщении.
Как отмечается, гарнитура будет доступна в двух цветах: углеродно-черном и керамически-белом. Купить их можно будет уже с 6 августа.
Наушники, весом 5,5 граммов каждый, подключены к Bluetooth 5.0. Пользователи могут слушать музыку в течение 3,5 часов на одной зарядке благодаря батарее с мощностью в 37 ампер в час.
Также с наушниками прилагается заряжающий чехол, который продлевает время пользования Freebuds 3i TWS к еще 14,5 часов благодаря батарее в 410 ампер в час.
Отмечается, что сам гаджет регулируется сенсорным управлением через двойное касание.
Фото: GSM Arena
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