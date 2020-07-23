Huawei представила беспроводные наушники (фото)

Китайская компания Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3i TWS для индийского рынка.

Об этом сообщает GSM Arena.

«Huawei официально представила беспроводные наушники Freebuds 3i TWS стоимостью 135 долларов США», – говорится в сообщении.

Как отмечается, гарнитура будет доступна в двух цветах: углеродно-черном и керамически-белом. Купить их можно будет уже с 6 августа.

Наушники, весом 5,5 граммов каждый, подключены к Bluetooth 5.0. Пользователи могут слушать музыку в течение 3,5 часов на одной зарядке благодаря батарее с мощностью в 37 ампер в час.

Также с наушниками прилагается заряжающий чехол, который продлевает время пользования Freebuds 3i TWS к еще 14,5 часов благодаря батарее в 410 ампер в час.

Отмечается, что сам гаджет регулируется сенсорным управлением через двойное касание.



Фото: GSM Arena