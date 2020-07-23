0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Huawei представила беспроводные наушники (фото)

Huawei представила беспроводные наушники (фото)

Китайская компания Huawei представила беспроводные наушники Freebuds 3i TWS для индийского рынка.

Об этом сообщает GSM Arena.

«Huawei официально представила беспроводные наушники Freebuds 3i TWS стоимостью 135 долларов США», – говорится в сообщении.

Как отмечается, гарнитура будет доступна в двух цветах: углеродно-черном и керамически-белом. Купить их можно будет уже с 6 августа.

Наушники, весом 5,5 граммов каждый, подключены к Bluetooth 5.0. Пользователи могут слушать музыку в течение 3,5 часов на одной зарядке благодаря батарее с мощностью в 37 ампер в час.

Также с наушниками прилагается заряжающий чехол, который продлевает время пользования Freebuds 3i TWS к еще 14,5 часов благодаря батарее в 410 ампер в час.

Отмечается, что сам гаджет регулируется сенсорным управлением через двойное касание.


Фото: GSM Arena

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.