Что делать, если уплатили налог на неверный счет: инструкция

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В случае уплаты налога на неверный счет налогоплательщик может обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации для проведения сверки.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.
В случае отсутствия платежей в интегрированной карточке плательщика, субъекту хозяйствования необходимо написать заявление на перевод средств.
Что указывается в заявлении:
К заявлению прилагается документ, подтверждающий факт уплаты налога.
Также предприятие может произвести эти действия через сервис Электронный кабинет, подав заявление в электронной форме через частную часть по идентификатору формы F 1302001, или в произвольной форме через меню «Переписка с ГНС».
Если налогоплательщик в банковском платежном документе на оплату налогового обязательства указал старый счет, то средства не поступят на соответствующий счет, а сумма налога не будет считаться оплаченной.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 99659 13
Пенсии вырастут вдвое – какой будет пенсионная реформа, – МинсоцполитикиВчера, 10:14 - 4564 6
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых автоВчера, 12:35 - 5278 5
В какой валюте безопаснее хранить сбережения - советы финансовых аналитиковВчера, 16:10 - 7381 4
В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знатьВчера, 19:06 - 99659 13
Работающие пенсионеры не получили повышение пенсии: в Минсоцполитики назвали причинуВчера, 15:42 - 12376 1
В какой валюте безопаснее хранить сбережения - советы финансовых аналитиковВчера, 16:10 - 7381 4
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых автоВчера, 12:35 - 5278 5
С 1 августа внедряются программные РРОВчера, 14:00 - 4875 1
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1167
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 615
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 501
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5889 16
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2446 6