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Что делать, если уплатили налог на неверный счет: инструкция

Что делать, если уплатили налог на неверный счет: инструкция

В случае уплаты налога на неверный счет налогоплательщик может обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации для проведения сверки.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

В случае отсутствия платежей в интегрированной карточке плательщика, субъекту хозяйствования необходимо написать заявление на перевод средств.

Что указывается в заявлении:

  • обязательные реквизиты предприятия (физического лица – предпринимателя): фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер), место регистрации;
  • номер счета, на который были перечислены средства, дата, сумма и номер платежного документа;
  • направление перевода средств (или другой бюджетный счет, или на счет плательщика).

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К заявлению прилагается документ, подтверждающий факт уплаты налога.

Также предприятие может произвести эти действия через сервис Электронный кабинет, подав заявление в электронной форме через частную часть по идентификатору формы F 1302001, или в произвольной форме через меню «Переписка с ГНС».

Если налогоплательщик в банковском платежном документе на оплату налогового обязательства указал старый счет, то средства не поступят на соответствующий счет, а сумма налога не будет считаться оплаченной.

Справка Finance.ua:

  • В приватной части Электронного кабинета налогоплательщик имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. То есть в е-кабинете можно оплатить налоги.
  • В приватную часть е-кабинета войти можно только с использованием электронной цифровой подписи (квалифицированной электронной подписи).
  • Вход в Электронный кабинет производится по адресу: cabinet.tax.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГНС.
По материалам Finance.UA
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