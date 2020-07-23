Что делать, если уплатили налог на неверный счет: инструкция

В случае уплаты налога на неверный счет налогоплательщик может обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации для проведения сверки.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

В случае отсутствия платежей в интегрированной карточке плательщика, субъекту хозяйствования необходимо написать заявление на перевод средств.

Что указывается в заявлении:

обязательные реквизиты предприятия (физического лица – предпринимателя): фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер), место регистрации;

номер счета, на который были перечислены средства, дата, сумма и номер платежного документа;

направление перевода средств (или другой бюджетный счет, или на счет плательщика).

К заявлению прилагается документ, подтверждающий факт уплаты налога.

Также предприятие может произвести эти действия через сервис Электронный кабинет, подав заявление в электронной форме через частную часть по идентификатору формы F 1302001, или в произвольной форме через меню «Переписка с ГНС».

Если налогоплательщик в банковском платежном документе на оплату налогового обязательства указал старый счет, то средства не поступят на соответствующий счет, а сумма налога не будет считаться оплаченной.

Справка Finance.ua:

В приватной части Электронного кабинета налогоплательщик имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. То есть в е-кабинете можно оплатить налоги.

В приватную часть е-кабинета войти можно только с использованием электронной цифровой подписи (квалифицированной электронной подписи).