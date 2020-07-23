Французы построят международную подводную станцию

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Проект подводной станции для исследований и проживания презентовал промышленный дизайнер Ив Бехар. Ее предлагают расположить у побережья Кюрасао в 60 метрах от поверхности Карибского моря.
Проект, который может стать эквивалентом Международной космической станции, только под водой, заказал акванавт Фабьен Кусто, пишет Fabien Cousteau.
Называется проект “Протей” (Proteus). Площадь станции составляет 4 тыс. квадратных футов. Жить и работать здесь, исследуя океан, смогут 12 ученых со всего мира.
Дизайн вдохновлен формой коралловых полипов. По словам Бехара, он специально создал свой объект таким футуристическим. Именно таким, согласно литературным произведениям, люди представляли ранее жилище под водой.
Фото: Fabien Cousteau
“Мы хотели, чтобы он был новым, необычным, вдохновляющим и футуристическим… Мы посмотрели все: от научной фантастики до модульного жилья и японских гостиниц”, – сказал Бехар.
Фото: Fabien Cousteau
Представленный дизайн – последний шаг к реализации этого амбициозного проекта. По словам Кусто, на строительство Proteus уйдет три года, хотя пандемия коронавируса уже затянула проект.
Планируется, что станция станет постоянной. Все другие подобные подводные сооружения были временными, построенными для одиночных миссий.
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