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SpaceX рассчитывает привлечь $1 млрд финансирования

SpaceX рассчитывает привлечь $1 млрд финансирования

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска ведет переговоры о привлечении $1 млрд, инвесторы оценивают компанию в $44 млрд.

Как сообщает CNBC, финансирование поможет SpaceX ввести в эксплуатацию свою спутниковую широкополосную службу Starlink и провести суборбитальные и орбитальные испытательные полеты ракеты-носителя Starship и SuperHeavy.

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Компания сообщила инвесторам, что рынок, на который рассчитывает выйти Starlink, оценивается в $1 трлн. Как известно, SpaceX запустила уже более 450 спутников в рамках развертывания проекта Starlink.

Напомним, ранее в этом месяце SpaceX начала рассылать электронные письма потенциальным бета-тестерам высокоскоростного интернет-сервиса Starlink.

Ближайшие три запуска Starlink должны состояться до конца августа, а до начала 2021 года Маск пообещал отправить в космос несколько десятков партий и довести общее количество аппаратов на орбите до 1500. Конечная цель SpaceX – глобальная сеть из 42 000 спутников, но на первом этапе Маску хватит и 12 000.

По материалам Mind
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