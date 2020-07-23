В Украине через неделю изменятся правила оплаты за коммуналку: что следует знать

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В Украине с 1 августа запустят рынок газа для населения. В результате каждый потребитель сможет менять поставщика в любой момент, а тарифы будут отличаться в зависимости от компании.
Об этом пишет OBOZREVATEL.
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Соответствующие новшества должны были вступить в силу еще несколько лет назад, однако их переносили до текущего года.
Что следует знать:
Тариф на газ будет регулярно меняться, а зимой он резко подскочит. Регулировать стоимость голубого топлива никто не будет. Единственное – если поставщик воспользуется отсутствием альтернативы и решит существенно завысить цены, можно будет пожаловаться в Антимонопольный комитет. В любом другом случае ни Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам, ни Кабмин вмешиваться не будут. Мол, цены будет регулировать рынок.
С 2015 года украинцы могут менять поставщика газа. Делают это нечасто, а сама процедура запутана. Ранее она могла занимать более трех месяцев, затем правила упростили, а сейчас всю процедуру свели в одно действие – нужно отправить сообщение. Не обязательно даже погашать долги перед прежним поставщиком, чтобы заключить договор с новым.
Цены на газ по всей стране будут разные, украинцам предложат отдельные тарифные планы. “Нафтогаз” с первого августа больше не обязан продавать голубое топливо для населения по установленной Кабмином цене. Теперь тарифы будут зависеть от поставщиков и условий на рынке.
Что это означает для обычной украинского семьи? Первое – с началом отопительного сезона газ будет резко дорожать. Так происходит всегда. Второе – чиновники больше не смогут влиять на тарифы.
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