Toyota отзовет почти 200 тысяч пикапов Tundra

Компания Toyota приняла решение отозвать 183 тысячи пикапов Tundra.

Отмечается, что под это число попадают модели, которые были выпущены с 2018 по 2020 год.

Причиной отзыва стали передние указатели поворота, которые светят недостаточно ярко, чтобы соответствовать Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) № 108. Неисправность была обнаружена ​​сотрудником Toyota.

Недостаточно яркий сигнал поворота – это небольшая проблема, но решить ее довольно непросто. Если указатели поворота или аварийные огни не мигают достаточно ярко, встречные автомобили не могут понять, что транспортное средство поворачивает, что может увеличить риск столкновения.

“Проблема ограничена автомобилями, оснащенными светодиодными фарами в сборе. В процессе производства были даны неправильные инструкции, и лампочки были присоединены к неправильной части жгута проводов. В результате лампочка не горит так ярко, как должна”, – пояснили в Toyota.

Toyota сообщает, что сообщит всем владельцам Tundra об ошибке, чтобы они предоставили свои автомобили дилеру для бесплатного устранения проблемы.