Toyota отзовет почти 200 тысяч пикапов Tundra

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Toyota приняла решение отозвать 183 тысячи пикапов Tundra.
Отмечается, что под это число попадают модели, которые были выпущены с 2018 по 2020 год.
Причиной отзыва стали передние указатели поворота, которые светят недостаточно ярко, чтобы соответствовать Федеральному стандарту безопасности транспортных средств (FMVSS) № 108. Неисправность была обнаружена сотрудником Toyota.
Недостаточно яркий сигнал поворота – это небольшая проблема, но решить ее довольно непросто. Если указатели поворота или аварийные огни не мигают достаточно ярко, встречные автомобили не могут понять, что транспортное средство поворачивает, что может увеличить риск столкновения.
“Проблема ограничена автомобилями, оснащенными светодиодными фарами в сборе. В процессе производства были даны неправильные инструкции, и лампочки были присоединены к неправильной части жгута проводов. В результате лампочка не горит так ярко, как должна”, – пояснили в Toyota.
Toyota сообщает, что сообщит всем владельцам Tundra об ошибке, чтобы они предоставили свои автомобили дилеру для бесплатного устранения проблемы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов8 ч. назад - 1806 10
Дубинский хочет обязать чиновников НБУ хранить сбережения в гривне3 ч. назад - 663 7
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6594 7
Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатах5 ч. назад - 1308 5
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 34727 4
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 34727 4
Налог на недвижимость: штрафы за просрочку4 ч. назад - 8140 1
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6594 7
Регулятор получает много жалоб на МФО - Холод8 ч. назад - 2697 3
Работа для студентов: удаленно можно зарабатывать на 25% больше10 ч. назад - 2507 1
Китай запустил первую миссию на МарсВчера, 11:10 - 653
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Позавчера, 12:10 - 416
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 397
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5265 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2182 5