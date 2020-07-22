Tesla выпустит два новых электромобиля после Cybertruck

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Илон Маск публично подтвердил, что Tesla планирует две новых электромобиля, которые будут выпущены после бронированного электрического пикапа Cybertruck. На презентации “Кибертрака” Маск утверждал, что компания перестанет выпускать новые модели, но лишь на некоторое время. После небольшого перерыва Tesla, по слухам, планирует выпустить компактный городской автомобиль и пассажирский фургон.
Об этом сообщает Electrek.
Ранее в этом году Маск заявил, что завод Tesla в Китае разработает массовый электромобиль специально для мирового рынка. Позже был даже продемонстрирован чертеж, на котором изображен компактный автомобиль. Позднее представитель компании в Калифорнии признался, что Tesla разрабатывает электрический фургон на 12 пассажиров для Boring Company.
Теперь генеральный директор озвучил дальнейшую стратегию по выпуску двух новых моделей электромобилей. На конференции, посвященной финансовым результатам Tesla за второй квартал 2020 года, Маск ответил на вопрос о будущих моделях. Он упомянул о разработке “компактного электромобиля” и “электрокара повышенной вместимости”.
Маск также указал на конкретные новые типы транспортных средств в дорожной карте продуктов Tesla.
Tesla планирует выпустить Cybertruck на рынок в конце 2021 года. Судя по последним комментариям, новый электрический родстер компании должен появиться примерно в то же время. Если компания после этого возьмет время на “передышку”, то новые модели от Tesla стоит ожидать ближе к 2023 году.
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