Стали известны условия, при которых Украина получит 600 млн евро кредита от ЕС

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Новая судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции и еще ряд изменений значатся среди условий, при которых Украина получит от Евросоюза транш в 600 млн евро макрофинансовой помощи.
Об этом говорится в статье “Европейской правды”.
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В четверг, 23 июля, Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи – кредит на сумму 1,2 млрд евро. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.
Украина обязалась провести полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Отбор его членов должен проводиться специально созданной конкурсной комиссией с международным участием. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия. В составе комиссии также должны быть международники.
Кроме этого, Украина должна завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне, а также завершить и запустить в работу автономный реестр дел, которые расследуются НАБУ/САП.
Правительство должно закончить практику “коронавирусных конкурсов”, при которой на должности высшего уровня назначали без отбора, и заполнить все “временно назначенные” должности.
Также правительству следует реформировать налоговую и таможенную администрацию. Должен состояться полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой, а также должны произойти структурные изменения в этих службах, включая совершенствование системы мониторинга НДС, внедрение электронных кассовых регистраторов и т.д.
Кабинет Министров должен принять решение о ликвидации налоговой милиции. Вместо этого Рада должна принять закон о создании нового политически независимого агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений с четким разграничением его компетенции с СБУ и Национальной полицией. Речь идет о Бюро финансовых расследований или его аналоге.
Не забыли в ЕС и о Коломойском и ПриватБанке, которые не названы напрямую, но намеки на них читаются.
Украина должна продолжить “прилагать усилия для восстановления активов в государственных банках, используя все существующие инструменты для урегулирования проблемных активов, в том числе путем проведения действий через суды и уголовного преследования, где это необходимо”, говорится в меморандуме с ЕС.
Кроме того, Минздрав должен передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты во вновь созданное ГП “Медицинские закупки Украины” – за исключением закупок, проводимых через специализированные международные закупочные организации.
Кабмину следует продолжать реформировать систему корпоративного управления госпредприятий в соответствии с принципами ОЭСР. В том числе должны быть созданы наблюдательные советы на профессиональной основе и назначено по конкурсу высшее руководство 10 крупнейших государственных предприятий.
Денис Шмыгаль в беседе с журналистами в Брюсселе предположил, что условия могут быть выполнены на начало 2021 года. Брюссель еще более оптимистичен – там считают, что Киев может выполнить требования уже к концу года.
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