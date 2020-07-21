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Стали известны условия, при которых Украина получит 600 млн евро кредита от ЕС

Стали известны условия, при которых Украина получит 600 млн евро кредита от ЕС

Новая судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции и еще ряд изменений значатся среди условий, при которых Украина получит от Евросоюза транш в 600 млн евро макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в статье “Европейской правды”.

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В четверг, 23 июля, Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи – кредит на сумму 1,2 млрд евро. Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ.

Украина обязалась провести полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Отбор его членов должен проводиться специально созданной конкурсной комиссией с международным участием. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия. В составе комиссии также должны быть международники.

Кроме этого, Украина должна завершить аттестацию прокуроров на региональном уровне и начать процесс аттестации на местном уровне, а также завершить и запустить в работу автономный реестр дел, которые расследуются НАБУ/САП.

Правительство должно закончить практику “коронавирусных конкурсов”, при которой на должности высшего уровня назначали без отбора, и заполнить все “временно назначенные” должности.

Также правительству следует реформировать налоговую и таможенную администрацию. Должен состояться полноценный конкурсный отбор руководителей таможни и налоговой, а также должны произойти структурные изменения в этих службах, включая совершенствование системы мониторинга НДС, внедрение электронных кассовых регистраторов и т.д.

Кабинет Министров должен принять решение о ликвидации налоговой милиции. Вместо этого Рада должна принять закон о создании нового политически независимого агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений с четким разграничением его компетенции с СБУ и Национальной полицией. Речь идет о Бюро финансовых расследований или его аналоге.

Не забыли в ЕС и о Коломойском и ПриватБанке, которые не названы напрямую, но намеки на них читаются.

Украина должна продолжить “прилагать усилия для восстановления активов в государственных банках, используя все существующие инструменты для урегулирования проблемных активов, в том числе путем проведения действий через суды и уголовного преследования, где это необходимо”, говорится в меморандуме с ЕС.

Кроме того, Минздрав должен передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты во вновь созданное ГП “Медицинские закупки Украины” – за исключением закупок, проводимых через специализированные международные закупочные организации.

Кабмину следует продолжать реформировать систему корпоративного управления госпредприятий в соответствии с принципами ОЭСР. В том числе должны быть созданы наблюдательные советы на профессиональной основе и назначено по конкурсу высшее руководство 10 крупнейших государственных предприятий.

Денис Шмыгаль в беседе с журналистами в Брюсселе предположил, что условия могут быть выполнены на начало 2021 года. Брюссель еще более оптимистичен – там считают, что Киев может выполнить требования уже к концу года.

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По материалам Европейская правда
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