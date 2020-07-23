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Создан самый маленький принтер в мире (видео)

Создан самый маленький принтер в мире (видео)

Калифорнийский стартап Selpic ранее выпустил портативные принтеры Selpic S1 и S1+. Новый продукт от компании – Selpic P1 может удовлетворить все потребности печати, утверждает бренд.

Принтер использует струйную технологию и может работать как ручка. Это позволяет пользователям печатать фотографии, текст, штрих-коды, QR-коды, среди прочего, практически на любой пористой поверхности, включая бумагу, текстиль, кожу, дерево, а также изогнутые или неровные поверхности. Он поддерживает печать в горизонтальной и вертикальной ориентации, а также может переключать направление слева направо или справа налево. Он имеет встроенную функцию разрыва строки, которая позволяет печатать одну или несколько строк. Selpic P1 имеет встроенную поддержку 600 × 600 DPI и поставляется с 300 соплами с шагом 0,002 дюйма.


Фото: indiegogo

Компания утверждает, что каждая форсунка может выбрасывать 18 миллионов капель в секунду, обеспечивая невероятное качество и детализацию.

Одна из наиболее интересных функций – для печати текста даже не требуется компьютер или смартфон. Он оснащен высококачественной технологией распознавания речи, которая преобразует речь в текст, который можно распечатать одним нажатием кнопки.

Он также поставляется со специальным приложением для смартфона, которое можно использовать для настройки макета и содержимого для печати. Картридж для принтера, который будет стоить 59 долларов, также можно легко заменить одним нажатием кнопки.

Что касается цены, ручной принтер Selpic P1 в настоящее время предназначен для краудфандинга на Indiegogo за 99 долларов и поставляется в черно-белом цвете.

По материалам bigmir.net
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