В Минфине рассказали о главных изменениях в соцвыплатах во втором полугодии

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Кардинальных изменений в соцвыплатах в этом году не произойдет. Однако в правительстве работают над созданием единого порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи.
Об этом в интервью «Главкому» рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
“У нас с 1 мая проведена индексация пенсий. Затем с 1 июля, 1 декабря – повышение прожиточного минимума, с 1 июля добавлено 74 грн и с декабря – 57 грн. Да, суммы незначительные, но они определены законодательством. Есть определенные очень точечные вещи: скажем, повышение выплат на уход за пожилыми людьми старше 80 лет. У нас очень много социальных пособий. Более 100 млрд идут на соцвыплаты, но сказать, что это эффективно, не могу. Есть, в частности, пособия по 5 или 7 грн, принятые еще в 90-х. Минсоцполитики и работает над тем, чтобы была единая соцпомощь, чтобы не просто раздать эти деньги, а чтобы эта помощь принесла пользу”, – рассказал Ермоличев.
По его словам, Министерство финансов совместно с Минсоцполитики работает над:
“Так же и с медицинскими услугами, и с образовательными. Средства нужно предоставлять на оптимальную сеть учебных заведений, учитывая количество учащихся в классе. Например, в школах, где достаточно учеников, есть экономия средств образовательной субвенции, направляемой на другие важные нужды”, – пояснил заместитель министра.
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