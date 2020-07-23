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Соцсеть Facebook тестирует новый дизайн страниц без кнопки “Лайк” (“Нравится”), новое оформление также будет легче для восприятия интерфейса и облегчит процесс управления страницами.
Об этом сообщает TechCrunch.
Как отмечается, эти функции поначалу тестировало небольшое количество пользователей, а теперь новый дизайн распространили на большую группу страниц. Среди общественных деятелей, участвующих в испытании интерфейса, – актеры, авторы, создатели, а также небольшое количество медиа. Если страницы выбрали для проверки, соответствующая опция “протестировать новинку” появится при входе в Facebook с мобильного телефона.
Фото: TechCrunch
Новый интерфейс призван упростить вид страниц и сгруппировать ключевую информацию, например описание страницы и публикации. Кнопка “Нравится” и количество лайков в целом отсутствуют, вместо этого отображается только опция “Следить” и число подписчиков.
Это изменение поможет лучше понимать, какую аудиторию охватывает страница. Многие пользователи за несколько лет могут полюбить множество страниц, однако прекратить за ними следить ввиду отсутствия интереса. Количество подписчиков отражает, сколько людей видят обновление страницы в ленте новостей.
Дизайн тестируется в мобильном приложении Facebook. Он отображается как в обычном, так и упрощенном виде программы.
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