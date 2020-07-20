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Шмыгаль рассказал, на что потратят новый транш от ЕС

Шмыгаль рассказал, на что потратят новый транш от ЕС

Средства, полученные от Европейского союза в рамках макрофинансовой помощи, пойдут на решение текущих потребностей. В частности, средства потратят на борьбу с пандемией коронавируса и преодоление ее последствий.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем брифинге в Брюсселе.

“Это экстренная макрофинансовая помощь Евросоюза, которая призвана обеспечить макрофинансовую стабильность. Таким образом, это прямой транш для Украины, который будет потрачен на текущие вопросы в связи с коронавирусом и поддержкой макрофинансовой стабильности экономики Украины”, – заявил он.

Напомним, Украина подписала меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией, в рамках которого сможет получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

По материалам РБК-Украина
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