Киевгорстрой вздохнул с облегчением: объекты Укрбуда освободили от паевого участия

Киевсовет в четверг, 23 июля, освободил объекты Укрбуда от паевого участия.

Об этом написал президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, компания которого берет на баланс недостроенные объекты Укрбуда.

“Этот вопрос был одним из ключевых! Учитывая и так минусовый финансовый баланс укрбудовских ЖК, а на их достройку не хватает 2,1 млрд грн, такой шаг позволит нам удержаться от жесткого “минуса”, – подчеркнул Кушнир.

По его словам, Киевгорстрой делает все возможное и ищет различные законные механизмы снижения финансовой нагрузки по достройке комплексов Укрбуда.

“И сегодняшнее решение – большая помощь не только нам, но и 13 тысячам семей инвесторов. Которым отдельное большое спасибо за понимание и участие в процессах”, – заключил глава строительной компании.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подтвердил эту информацию, добавив, что это решение ускорит процесс и Киевгорстрой сможет быстрее взять на баланс недострои Укрбуда.

“Я понимаю, что такое решение по Укрбуду – не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевое участие на несколько месяцев будет отменено для всех застройщиков по всей Украине”, – отметил Кличко.

Он также отметил, что парламент должен срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможным повторение подобных ситуаций с недобросовестными застройщиками.

“Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии – Войцеховский, Паливода, Микитась.

Названия таких компаний, как Укрбуд, Аркада. Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Потому обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули. А это происходит знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры, существующие часто только на бумаге”, – подчеркнул Кличко.