Киевгорстрой вздохнул с облегчением: объекты Укрбуда освободили от паевого участия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевсовет в четверг, 23 июля, освободил объекты Укрбуда от паевого участия.
Об этом написал президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, компания которого берет на баланс недостроенные объекты Укрбуда.
“Этот вопрос был одним из ключевых! Учитывая и так минусовый финансовый баланс укрбудовских ЖК, а на их достройку не хватает 2,1 млрд грн, такой шаг позволит нам удержаться от жесткого “минуса”, – подчеркнул Кушнир.
По его словам, Киевгорстрой делает все возможное и ищет различные законные механизмы снижения финансовой нагрузки по достройке комплексов Укрбуда.
“И сегодняшнее решение – большая помощь не только нам, но и 13 тысячам семей инвесторов. Которым отдельное большое спасибо за понимание и участие в процессах”, – заключил глава строительной компании.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко подтвердил эту информацию, добавив, что это решение ускорит процесс и Киевгорстрой сможет быстрее взять на баланс недострои Укрбуда.
“Я понимаю, что такое решение по Укрбуду – не оптимальное. Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевое участие на несколько месяцев будет отменено для всех застройщиков по всей Украине”, – отметил Кличко.
Он также отметил, что парламент должен срочно рассмотреть ряд законопроектов, которые бы сделали невозможным повторение подобных ситуаций с недобросовестными застройщиками.
“Мы уже устали от того, что постоянно слышим разные фамилии – Войцеховский, Паливода, Микитась.
Названия таких компаний, как Укрбуд, Аркада. Мы постоянно решаем проблемы, возникающие из-за недобросовестных застройщиков. Потому обманутые люди приходят к нам. Они говорят, что вложили средства, а их обманули. А это происходит знаете почему? Потому что у нас застройщики могут без гарантий банка продавать квадратные метры, существующие часто только на бумаге”, – подчеркнул Кличко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышенаВчера, 11:00 - 4504 32
Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства - экс-глава КГГА ПоповВчера, 11:17 - 905 9
НБУ огласил решение по учетной ставке. А как у соседей? (инфографика)Вчера, 14:05 - 5454 7
Новый глава НБУ добавил в декларацию миллионы и драгоценностиВчера, 12:29 - 1531 6
Lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетомВчера, 15:34 - 2967 5
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 26118 2
НБУ огласил решение по учетной ставке. А как у соседей? (инфографика)Вчера, 14:05 - 5454 7
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 4813
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 4531 3
Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышенаВчера, 11:00 - 4504 32
Китай запустил первую миссию на МарсВчера, 11:10 - 502
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Позавчера, 12:10 - 370
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 370
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5130 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2136 5