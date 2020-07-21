0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Mitsubishi показала новое поколение Outlander (фото)

Mitsubishi показала новое поколение Outlander (фото)

Компания Mitsubishi анонсировала внедорожник Outlander четвертого поколения, первый новый Outlander почти за десять лет.

Модель, которую называют Outlander 2022, появится во втором квартале следующего года, говорится в сообщении Mitsubishi.

Outlander третьего поколения был впервые представлен в Женеве в 2012 году, хотя с тех пор у него было несколько обновлений.

«Совершенно новое поколение Outlander будет больше, смелее и лучше, чем когда-либо раньше, и будет самым тихим и оснащенным Mitsubishi, когда-либо продававшимся в США. Этот автомобиль, который меняет правила игры, удивит многих своими технологиями и значительной внутренней отделкой», — говорится в заявлении компании.


Фото: Mitsubishi

Интересно, что новое поколение кроссовера может позаимствовать платформу Nissan X-Trail, представленного недавно в Северной Америке под именем Rogue. Не исключено, что для Outlander компания одолжит у коллег и силовые агрегаты, хотя гибридную модификацию Outlander PHEV как и раньше будет оснащать собственной силовой установкой.


Фото: Mitsubishi

Также представители бренда отметили, что первой новинкой Mitsubishi для США станет обновленная версия кроссовера Eclipse Cross. Плановый рестайлинг авто переживет в первом квартале следующего года.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.