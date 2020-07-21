Mitsubishi показала новое поколение Outlander (фото)

Компания Mitsubishi анонсировала внедорожник Outlander четвертого поколения, первый новый Outlander почти за десять лет.

Модель, которую называют Outlander 2022, появится во втором квартале следующего года, говорится в сообщении Mitsubishi.

Outlander третьего поколения был впервые представлен в Женеве в 2012 году, хотя с тех пор у него было несколько обновлений.

«Совершенно новое поколение Outlander будет больше, смелее и лучше, чем когда-либо раньше, и будет самым тихим и оснащенным Mitsubishi, когда-либо продававшимся в США. Этот автомобиль, который меняет правила игры, удивит многих своими технологиями и значительной внутренней отделкой», — говорится в заявлении компании.



Фото: Mitsubishi

Интересно, что новое поколение кроссовера может позаимствовать платформу Nissan X-Trail, представленного недавно в Северной Америке под именем Rogue. Не исключено, что для Outlander компания одолжит у коллег и силовые агрегаты, хотя гибридную модификацию Outlander PHEV как и раньше будет оснащать собственной силовой установкой.



Фото: Mitsubishi

Также представители бренда отметили, что первой новинкой Mitsubishi для США станет обновленная версия кроссовера Eclipse Cross. Плановый рестайлинг авто переживет в первом квартале следующего года.