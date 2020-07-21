Mitsubishi показала новое поколение Outlander (фото)

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Компания Mitsubishi анонсировала внедорожник Outlander четвертого поколения, первый новый Outlander почти за десять лет.
Модель, которую называют Outlander 2022, появится во втором квартале следующего года, говорится в сообщении Mitsubishi.
Outlander третьего поколения был впервые представлен в Женеве в 2012 году, хотя с тех пор у него было несколько обновлений.
«Совершенно новое поколение Outlander будет больше, смелее и лучше, чем когда-либо раньше, и будет самым тихим и оснащенным Mitsubishi, когда-либо продававшимся в США. Этот автомобиль, который меняет правила игры, удивит многих своими технологиями и значительной внутренней отделкой», — говорится в заявлении компании.
Фото: Mitsubishi
Интересно, что новое поколение кроссовера может позаимствовать платформу Nissan X-Trail, представленного недавно в Северной Америке под именем Rogue. Не исключено, что для Outlander компания одолжит у коллег и силовые агрегаты, хотя гибридную модификацию Outlander PHEV как и раньше будет оснащать собственной силовой установкой.
Фото: Mitsubishi
Также представители бренда отметили, что первой новинкой Mitsubishi для США станет обновленная версия кроссовера Eclipse Cross. Плановый рестайлинг авто переживет в первом квартале следующего года.
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