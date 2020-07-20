Asus представила самый мощный смартфон в мире (фото)

Компания Asus представила геймерский смартфон ROG Phone 3, который считается самым мощным в мире.

Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Смартфон с 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем, разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 144 герца получил процессор Snapdragon 865+.



Фото: Asus

Флагманская версия получила 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1. Такие параметры делают гаджет самым мощным среди существующих на рынке.

ROG Phone 3 получил тройную камеру на 64, 13 и 5 мегапикселей с функцией съемки 8К-видео.



Фото: Asus

Смартфон можно полностью настроить под себя, а также использовать со специальными игровыми аксессуарами. К гаджету присоединяется компактный кулер AeroActive Cooler 3 и контроллер.

Для возможности длительного использования в игровых целях девайс получил батарею емкостью 6000 mAh.

Самая простая модель ROG Phone 3 обойдется в 800 евро, а топовая модификация – в 1100 евро.



Фото: Asus