Asus представила самый мощный смартфон в мире (фото)

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Компания Asus представила геймерский смартфон ROG Phone 3, который считается самым мощным в мире.
Об этом сообщается на официальном сайте бренда.
Смартфон с 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем, разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 144 герца получил процессор Snapdragon 865+.
Фото: Asus
Флагманская версия получила 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1. Такие параметры делают гаджет самым мощным среди существующих на рынке.
ROG Phone 3 получил тройную камеру на 64, 13 и 5 мегапикселей с функцией съемки 8К-видео.
Фото: Asus
Смартфон можно полностью настроить под себя, а также использовать со специальными игровыми аксессуарами. К гаджету присоединяется компактный кулер AeroActive Cooler 3 и контроллер.
Для возможности длительного использования в игровых целях девайс получил батарею емкостью 6000 mAh.
Самая простая модель ROG Phone 3 обойдется в 800 евро, а топовая модификация – в 1100 евро.
Фото: Asus
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